運動館變家具店！清水國兒運中心遭爆外租辦床展 議員批荒謬諷刺

剛啟用僅4個月的清水國民暨兒童運動中心，近日遭爆出場館外租辦展的離譜情事；台中市議員王立任接獲陳情指出，該中心「不務正業」竟將專業運動場館外租舉辦大型「家具名床大展」，球場內擺滿沙發與床墊，痛批市府此舉嚴重背離興建初衷，讓標榜專業的運動空間淪為家具賣場，是對海線鄉親的莫大諷刺，運動局長游志祥表示，這屬於「嚴重違規」，已開罰外包廠家並要求今天之內全部撤展，否則將予以連續處罰。

當地居民則表示，原本想預約球場卻發現被租借辦展，感到非常失望；這場「運動館變家具店」的風波，已引發社會對公家場館委外經營的監督機制，在網上熱烈討論。

市議員王立任表示，清水國兒運中心是海線民眾期待已久的運動場所，市府耗資高達6.4億元公帑興建，如今原本該是揮汗運動的球場，如今專業場館竟淪賣場，堆滿與運動毫無關聯的商業家具，質疑違規外租，他對比過去案例指出，宜蘭國民運動中心曾因出租辦理運動鞋特賣會，遭地方政府認定違約並開罰要求撤展；反觀清水國兒運中心，現在販售的竟然是家具、床墊，與運動的關聯性趨近於零，質疑市府的審核標準究竟為何？

王立任並說，「這到底是主管機關台中市政府帶頭放任，還是委外廠商擅自做主？」他強調，專業運動地板造價昂貴，是為了提供市民安全的運動環境，而非承受大量家具堆放與搬運。若缺乏妥善保護，這種高強度的商業活動極可能對地板造成永久損傷，後續修繕費用恐又要全民買單，因而對場館維護提出嚴正質疑；同時提出三大訴求，要求市府應向大眾交代外租法源依據與審核過程，立即停止不符場館宗旨的商業行為，同時讓專業空間回復應有用途。