和美大橋工程進度85％ 台61乙東行線6月30日前封閉改道

串連台中大肚、彰化和美的和美大橋新建工程，目前進度已達8成5，為配合彰化和美端橋梁引道施工，昨到6月30日啟動第二階段交通管制，將封閉美港公路（台61乙）東行線（往和美方向），車流改道行駛西行線，原雙車道調整為「雙向各一車道通行」，並同步封閉濱海路（國道3號橋下路段）。

此一「大肚和美橋新建工程」是由台中市政府負責，總工程經費約32億元，新建跨橋全長約1440公尺、寬22公尺，規劃雙向4車道、2個機車專用道，並於下游側設置人行及自行車共用道，目前整體工程進度已達85%。

市府表示，為完善彰化和美端橋梁引道施工，並降低工程期間對既有交通的影響，工程採三階段施工方式辦理，其中第一階段已 在2月5日完成，第二階段交通管制措施則2月6日起至6月30日實施，將封閉台61乙東行線（往和美方向），並改道至西行線，原雙車道將調整為「雙向各一車道通行」，濱海路（國道三號橋下路段）也同步封閉。

台中市建設局提醒，若有必要行駛濱海路需求的車輛，可改走本工程新設引道通行，另可參考改道路線，提前規劃行程以避開易壅塞路段，並遵守現場管制引導，減速慢行，注意行車安全。市府將同步製作交通改道圖卡加強宣導，提醒用路人提前掌握行車動線，並依現場交通指示通行，以確保通行安全與道路順暢。