日月潭水社壩神秘黑洞 其實是百年水利「黑科技」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
日月潭水社壩旁水面上有一處神秘黑洞，其實是日治時期的防止壩體溢流的水利設施。圖／日管處提供
日月潭水社壩旁水面上有一處神秘黑洞，其實是日治時期的防止壩體溢流的水利設施。圖／日管處提供

春節連假遇上櫻花季日月潭環潭單車遊程成為走春新亮點。除湖光山色與賞櫻景點外，水社壩旁一處被遊客稱為「神秘黑洞」的水利設施意外爆紅，日月潭風景區管理處指出，該處其實是沿用自日治時期的「溢流井」，肩負水庫安全的重要任務。

日管處表示，二月正值日月潭櫻花季，除了暨南大學、九族文化村等熱門賞櫻地點，環潭沿線也能邊騎單車邊賞花，包括伊達邵親水步道、慈恩塔步道、有水巷等，皆可見櫻花點綴湖畔。管理處規劃的單車路線，從水社出發，行經水上自行車道、水社壩與向山地區，抵達月牙灣後再原路折返，適合親子與一般遊客。

其中，水社壩旁的圓形建物因外觀深邃，被稱為「神秘黑洞」，實際上是日月潭重要的溢流井設施，也是居民口中的「天井」。日管處說明，當潭區水位在正常範圍內，湖水不會進入井內，一旦超過滿水位，潭水便會自動流入溢流井，經由地下隧道排放至下游水里溪，避免水庫溢堤，確保壩體與下游安全。

溢流井為圓塔狀漏斗形結構，直徑24.39公尺，由上而下逐漸縮小，並銜接內徑3.48公尺、總長219.93公尺的隧道。因應日月潭周邊複雜的地形地貌，整體工程在隧道與渠道設計上多次轉換形式，也讓這項設施兼具實用與工程美感。

日管處指出，日月潭不只是觀光湖泊，更是台灣早期重要的水力發電基地，日治時期曾被視為「東洋最大水力發電工程」。溢流井能保存並持續運作至今，相當罕見，也被視為水利工程奇觀。管理處鼓勵遊客在走訪水社至向山步道時，不妨停下腳步，一探這座低調卻關鍵的「黑科技」，為賞櫻行程增添知性深度。

近看溢流井，當日月潭水位過高時，湖水會流入井中，排到下游水里溪，確保壩體安全。圖／日管處提供
近看溢流井，當日月潭水位過高時，湖水會流入井中,排到下游水里溪,確保壩體安全。圖／日管處提供

日月潭 櫻花季 親水步道
