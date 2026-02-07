日月潭水社壩神秘黑洞 其實是百年水利「黑科技」

春節連假遇上櫻花季，日月潭環潭單車遊程成為走春新亮點。除湖光山色與賞櫻景點外，水社壩旁一處被遊客稱為「神秘黑洞」的水利設施意外爆紅，日月潭風景區管理處指出，該處其實是沿用自日治時期的「溢流井」，肩負水庫安全的重要任務。

日管處表示，二月正值日月潭櫻花季，除了暨南大學、九族文化村等熱門賞櫻地點，環潭沿線也能邊騎單車邊賞花，包括伊達邵親水步道、慈恩塔步道、有水巷等，皆可見櫻花點綴湖畔。管理處規劃的單車路線，從水社出發，行經水上自行車道、水社壩與向山地區，抵達月牙灣後再原路折返，適合親子與一般遊客。

其中，水社壩旁的圓形建物因外觀深邃，被稱為「神秘黑洞」，實際上是日月潭重要的溢流井設施，也是居民口中的「天井」。日管處說明，當潭區水位在正常範圍內，湖水不會進入井內，一旦超過滿水位，潭水便會自動流入溢流井，經由地下隧道排放至下游水里溪，避免水庫溢堤，確保壩體與下游安全。

溢流井為圓塔狀漏斗形結構，直徑24.39公尺，由上而下逐漸縮小，並銜接內徑3.48公尺、總長219.93公尺的隧道。因應日月潭周邊複雜的地形地貌，整體工程在隧道與渠道設計上多次轉換形式，也讓這項設施兼具實用與工程美感。