藍田雅舍 投縣斥資2400萬修復

南投市日治時期官舍「藍田雅舍」荒廢多年，建物結構破損嚴重，南投縣政府文化局斥資兩千四百萬元啟動修復及再利用工程，在保存歷史原貌前提下，活化為文化資產新亮點；彰化縣芳苑鄉則是由考古團隊發現巴布薩族遺址，拼湊出中部早期原住民發展脈絡。

南投縣文化局指出，藍田雅舍建於日治時期大正九年，原為台中地方法院南投出張所附屬官舍，提供書記與眷屬居住，屬獨棟判任官甲種官舍，平面近似方形，是南投市區具代表性的日式建築。戰後曾作為縣府員工宿舍，近年因無人居住而逐漸荒廢。

藍田雅舍於二○一九年完成文化資產價值評估，並於二○二○年公告登錄為歷史建築，但因長期閒置，屋體多處破損，內部嚴重蟲蛀並有局部塌陷，亟需修復。本案總經費約兩千四百萬元，由文化部文化資產局補助六成，縣府自籌四成，預計於明年十二月底前完工，未來結合展示與文化推廣功能，轉型為市區文化據點。

芳苑發現巴布薩族遺址

台灣考古學會與成大考古學研究所則是在芳苑鄉草湖村「崙腳寮」，挖到陶器、貝類碎片，讓居民相當興奮，鄉長林保玲感謝林姓地主配合，並拜託農民盡量協助考古挖掘，釐清更多台灣發展的脈絡。

成大考古所所長趙金勇說，這處應是原住民巴布薩族遺址，目前已掌握三個重要資訊，首先這是部落遺址，可進行同位素分析環境變遷，第二是挖出十四世紀至十五世紀疑似中國皇家青瓷，可能來自琉球王國。第三是可進一步推測巴布薩部落曾是琉球王國與南洋國家的海上貿易補給站。