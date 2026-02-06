台中工策會強化糕餅行銷 恢復金口碑獎結合文化故事

快訊

中央社／ 台中6日電

台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖，今天為糕餅業者行銷產品，他表示，如何讓台中十大伴手禮讓更多人知道，是他任內目標，明年將恢復金口碑獎評選，並強化產品結合文化故事。

陳學聖今天前往中區陳允寶泉餅店，協助業者為新產品行銷，並鼓勵持續參加工策會舉辦的台中十大伴手禮評選。

陳學聖接受媒體聯訪時表示，台中最可惜的地方是，它是糕餅的王國，台中有許多十大伴手禮的經典產品，但外地民眾卻不熟悉，如何讓更多人認識，是他這任期內最重要的工作。

他提到，台中有很多老店有故事性，產品如果只追求新變化，這樣不會長久，因為別人一定會有更新的出來，要如何說故事，將文化、故事與老店結合，是他想做的事。

另外，台中十大伴手禮評選今年因更改規則，取消原先為曾獲獎品牌所設立的金口碑獎，並規定近三年內曾獲選的品牌不再列入評選範圍。

陳學聖說，調整賽制的初衷，是希望鼓勵更多新品牌參與，讓台中伴手禮能持續擴大影響力與多元性。工策會已規劃於明年恢復金口碑獎，讓長期深耕市場、累積口碑的品牌，能再次回到評選機制，形成新舊並進、良性競爭的產業環境。

陳允寶泉董事長翁羿琦表示，對賽制調整抱持正面看法，台中伴手禮能在全台建立高度辨識度，正是因為多年來累積的品質與口碑，同時也需要不斷有新血加入，讓整體產業持續成長。

伴手禮 台中市
