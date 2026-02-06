彰化芳苑鄉挖出明朝皇家青瓷 推估台灣是南洋貿易補給站

台灣考古學會與成大考古學研究所首次舉辦公眾考古營，到彰化縣芳苑鄉草湖村「崙腳寮」試挖台灣先民部落遺址，約20名社會人士參與，挖到陶器、貝類碎片都相當興奮，也對青蔥、花生的農地底下埋有歷史文物感到驚奇。

公眾考古營昨天到明天，學員分成兩隊到兩處相距十多公尺的台灣先民活動遺址，使用工具小心翼翼挖出碎陶片和貝殼。密布土壤的白蛤、花蛤、文蛤等貝類空殼，象徵先民曾在這裡群聚生活，附近民眾好奇前來圍觀。

林姓農民提供花生田作為公眾考古營試挖場地，鄉長林保玲感謝他支持學術研究，林姓農民說，考古隊向附近3、4戶農家借地都遭拒，他的孫子是成大學生，愛屋及烏讓他一口答應借地做學術研究，挖掘成果豐碩，他身為地主也很有成就感，覺得自己做了對的事情。

林保玲表示，台灣清代即有「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗（北斗）、五番挖（芳苑）」，考古結果證實芳苑自古就有先民居住，活動頻繁，她和鄉公所團隊歡迎考古單位多在芳苑研究，為芳苑建構完整的人文發展歷史紀錄。

成大考古學研究所長兼台灣考古學會理事長趙金勇說，崙腳寮巴布薩族遺址在中科二期環評階段被發現，台76快速道路穿越遺址需做試掘，到目前獲三個重要資訊，首先這是部落遺址，古代沒冰箱，大量海產遺骸證明現址以前在海邊，跟現今海岸相距數公里，未來可進行同位素分析環境變遷。

第二是挖出中國皇家青瓷，明朝皇帝與琉球王朝親近，經常賞賜皇家器物，出土青瓷推估是14世紀末至15世紀末，當時明朝海禁，中國青瓷可能來自琉球王國，第三是由此大膽推斷崙腳寮巴布薩部落，曾是琉球王國與南洋國家的海上貿易補給站，台灣歷史不只400年並早就參與東南亞貿易。