快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

良顯堂更名陳綢阿嬤基金會 邀社會重新看見理念

中央社／ 南投縣6日電

已故南投知名慈善家陳綢創辦良顯堂社會福利基金會，照顧失依受創兒少，為延續陳綢精神，基金會更名為財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會，邀社會重新看見最需要被接住的孩子。

創辦良顯堂社會福利基金會的「埔里阿嬤」陳綢於2022年過世，時任副總統、現任總統賴清德，及時任南投縣長林明溱、時任立委的南投縣長許淑華等人紛紛表示哀悼，展現「陳綢阿嬤」影響力；為延續陳綢初心與精神，原財團法人良顯堂社會福利基金會更名為財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會，明天揭牌典禮。

陳綢阿嬤社會福利基金會表示，基金會以陳綢阿嬤名稱重新出發，透過制度承接與公共空間開放，重新走進社會大眾視野，邀各界再次認識陳綢精神，預計明天賴總統將親臨現場，表達對兒少社會福利重視。

陳綢阿嬤基金會董事長吳明賢說，更名不僅轉換組織名稱，更代表使命與責任延續，而「回到阿嬤家坐坐」不僅是一句邀請，更象徵一份溫柔且持續陪伴；基金會持續以陳綢阿嬤精神，結合故事館導覽、教育推廣、陪伴服務，讓更多人理解陪伴的力量，進而加入行列。

明天更名揭牌暨故事館開幕，基金會表示，阿嬤故事館將作為公共教育與對話空間，透過阿嬤生命故事與孩子們成長歷程，邀社會看見那些常被忽略，卻最需要被理解的生命經驗；基金會持續投入兒少與家庭服務，期許透過公私攜手，讓關懷走得更長、更遠。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／南投要蓋名間焚化爐…許淑華不畏爭議 4句話表決心

民進黨北市議員初選登記 高嘉瑜、許淑華等8人搶頭香

名間焚化爐選址爭議延燒…農業部長強硬表態 許淑華6字回應

南投高齡化全台第三 許淑華推「一學區一日照」竹山竹秀苑今開幕

相關新聞

緩解「土方之亂」！台中市府公告異地暫置 建商籲：速設最終處置場

「土方之亂」席捲全國，中部缺少最終處置場，影響尤深。市府今公告剩餘土石方異地暫置規定，工程完工後9個月內要清除。中部建商...

公所的痛…彰化員林石笱排水堤岸道路危險 今改善工程動工

彰化縣員林市石笱排水賜福橋至五汴橋段堤岸道路改善工程今天開工動土，員林市代理市長賴致富表示，堤岸道路落差大、路況差，常發...

彰化春節連假路邊停車收費？彰化5鄉鎮市僅員林暫停2天

春節連續假期，彰化縣既有實施路邊停車收費的5個鄉鎮市中，只有員林市在大年初一及初二暫停收費，其餘鄉鎮市都正常收費。

逾40年危樓變身！沙鹿北勢里活動中心今動土 盧市長送上新年禮物

年代超過40年的台中市沙鹿區北勢里市民活動中心，因年久失修，早於2018年被判定為老舊危險建築；經地方多年爭取，台中市政...

血液庫存量告急！成美文化園今捐血活動 送入園券和禮盒值千元

台中捐血中心捐血車今天開到彰化縣永靖鄉成美文化園區，捐血活動將到下午4點30分，園區將致贈捐血者「免費入園」券，還貼心準...

影／機器人產發交流座談 盧秀燕指台中最適合發展AI

台中市長盧秀燕今天上午出席中部AI機器人產業發展交流座談會，她在受訪時表示，台中與美國的關係非常良好，互動很密切，其中最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。