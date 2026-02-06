快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府今公告營建剩餘土石方異地暫置規定，業者在完工後9個月內清除完畢。圖／台中市政府提供
「土方之亂」席捲全國，中部缺少最終處置場，影響尤深。市府今公告剩餘土石方異地暫置規定，工程完工後9個月內要清除。中部建商表示，這是好消息，可緩解公共工程、建案的燃眉之急，避免開挖中的地下室坍方等問題，連水公司等管線單位搶修開挖得以解套，但此舉是暫時措施，呼籲中央要盡速設立最終處置場解決。

中央土方清運新制上路卻無配套，以中部來說，過去工地要載運土方，只要電子聯單填A點（產源地）到B點（土資場），新制上路後還要填B到C（最終處置場），由於中部沒有C，營建業包括公共工程及建案工地開挖地下室等土方運不出去而停工，連帶水公司等管線單位也無法開挖搶修，影響重大。

大台中不動產商業同業公會前理事長王至亮認為，這是好消息，現在很多工地還在開挖地下室，因土方無處去停工，若長期停工，一旦下幾場大雨或大地震，恐有崩坍的公共危險問題，要收尾的工地也無法收尾，如今台中市政府公布土方異地暫置規定，解決建案的大問題，也一併解決公共工程無法開工、水公司等管線單位維修無法開挖的燃眉之急。

王至亮指出，不過，台中市政府公布土方異地暫置規定也只是暫時措施，重點是中部沒有最終處置場，業者在工程完工後9個月內要清除，因此呼籲中央還是要盡速設立最終處置場解決。

相關新聞

彰化春節連假路邊停車收費？彰化5鄉鎮市僅員林暫停2天

春節連續假期，彰化縣既有實施路邊停車收費的5個鄉鎮市中，只有員林市在大年初一及初二暫停收費，其餘鄉鎮市都正常收費。

緩解「土方之亂」！台中市府公告異地暫置 建商籲：速設最終處置場

公所的痛…彰化員林石笱排水堤岸道路危險 今改善工程動工

彰化縣員林市石笱排水賜福橋至五汴橋段堤岸道路改善工程今天開工動土，員林市代理市長賴致富表示，堤岸道路落差大、路況差，常發...

逾40年危樓變身！沙鹿北勢里活動中心今動土 盧市長送上新年禮物

年代超過40年的台中市沙鹿區北勢里市民活動中心，因年久失修，早於2018年被判定為老舊危險建築；經地方多年爭取，台中市政...

血液庫存量告急！成美文化園今捐血活動 送入園券和禮盒值千元

台中捐血中心捐血車今天開到彰化縣永靖鄉成美文化園區，捐血活動將到下午4點30分，園區將致贈捐血者「免費入園」券，還貼心準...

影／機器人產發交流座談 盧秀燕指台中最適合發展AI

台中市長盧秀燕今天上午出席中部AI機器人產業發展交流座談會，她在受訪時表示，台中與美國的關係非常良好，互動很密切，其中最...

