緩解「土方之亂」！台中市府公告異地暫置 建商籲：速設最終處置場

「土方之亂」席捲全國，中部缺少最終處置場，影響尤深。市府今公告剩餘土石方異地暫置規定，工程完工後9個月內要清除。中部建商表示，這是好消息，可緩解公共工程、建案的燃眉之急，避免開挖中的地下室坍方等問題，連水公司等管線單位搶修開挖得以解套，但此舉是暫時措施，呼籲中央要盡速設立最終處置場解決。

中央土方清運新制上路卻無配套，以中部來說，過去工地要載運土方，只要電子聯單填A點（產源地）到B點（土資場），新制上路後還要填B到C（最終處置場），由於中部沒有C，營建業包括公共工程及建案工地開挖地下室等土方運不出去而停工，連帶水公司等管線單位也無法開挖搶修，影響重大。

大台中不動產商業同業公會前理事長王至亮認為，這是好消息，現在很多工地還在開挖地下室，因土方無處去停工，若長期停工，一旦下幾場大雨或大地震，恐有崩坍的公共危險問題，要收尾的工地也無法收尾，如今台中市政府公布土方異地暫置規定，解決建案的大問題，也一併解決公共工程無法開工、水公司等管線單位維修無法開挖的燃眉之急。

王至亮指出，不過，台中市政府公布土方異地暫置規定也只是暫時措施，重點是中部沒有最終處置場，業者在工程完工後9個月內要清除，因此呼籲中央還是要盡速設立最終處置場解決。