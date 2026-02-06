彰化春節連假路邊停車收費？彰化5鄉鎮市僅員林暫停2天

春節連續假期，彰化縣既有實施路邊停車收費的5個鄉鎮市中，只有員林市在大年初一及初二暫停收費，其餘鄉鎮市都正常收費。

縣府交通處表示，春節期間，計有彰化市、和美鎮及北斗鎮維持上午8時起至下午8時實施收費，員林市則是17日（大年初一）、18日（大年初二）停止路邊停車收費，其餘都是維持上午8時起至下午8時實施收費。

至於鹿港鎮部分，春節期間，一般路段仍維持上午9時起至下午5時止實施收費，特定路段則有光復路每天上午7時起至下午8時實施收費、復興南路(民生路到民族路) 每天上午9時起至下午5時實施收費。收費路段及費率參閱彰化縣政府路邊停車資訊網。

有民眾認為，春期期間，為了方便民眾返家過年，路邊停車應該暫停收費。但彰化市過去為提供民眾過年時停車方便，曾在春節期間暫停路邊停車收費，後來發現，很多民眾就霸占著停車格，反而影響其他人停車權益，以及停車轉換率，因此最近幾年，春節期間都仍維持路邊停車收費。