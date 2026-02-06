快訊

公所的痛…彰化員林石笱排水堤岸道路危險 今改善工程動工

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市石笱排水賜福橋至五汴橋段堤岸道路改善工程今天開工動土。空拍圖／彰化縣府提供
彰化縣員林市石笱排水賜福橋至五汴橋段堤岸道路改善工程今天開工動土，員林市代理市長賴致富表示，堤岸道路落差大、路況差，常發生車禍，是公所的痛，在縣府補助下，此次改善工程長達3.1公里，兩側總長度6.2公里，總經費4656萬元，完工後不僅改善路面平整，也能讓大家行的更安全。

彰化縣長王惠美、賴致富、立委陳素月、多位縣議員劉惠娟、凃俊任、張錦昆、曹嘉豪、黃正盛、及員林市代會主席張國良、大村鄉長賴志銘等人均出席動土典禮。

賴致富表示，感謝王惠美縣長在過年前送上建設大禮，過去石笱排水這段堤岸道路開車很危險，特別是在橋梁銜接處就像坐雲霄飛車落差很大，還有因為斷差，很多機車稍微偏一下就倒下，但許多民眾都會走水防道路，因為比較便捷，但水防道路也成公所的痛，所以一定要改善。

賴致富說，石苟排水堤岸道路整治尤其是北區、東區民眾引頸企盼，游振雄前市長完成第一階段道路設施和標線等，現在進入第二階段工程，員林市公所自籌2656萬元，縣府補助2千萬元，改善二側道路總長度6.2公里，農曆年後將施工，工期3個月，預計6月完工。

王惠美表示，石笱排水的整治總長約21公里，歷經15年，2021年完成石笱排水全線整治，有效提升防洪能力，縣府也在2022年將這段水防道路提升為一般道路，希望能保障鄉親行車安全且提升整體通行環境，從前市長游振雄到現在的代理市長賴致富，及員林市公所和代表會的用心與協助，進一步提升石笱排水兩側道路改善工程約3.1公里，完工後不僅改善路面平整，也讓交通更安全。

員林市石笱排水賜福橋至五汴橋段堤岸道路改善工程今天開工動土。記者林宛諭／攝影
員林市石笱排水堤岸道路改善工程今天由彰化縣長王惠美（左3）、員林市代理市長賴致富（右2）主持開工典禮。記者林宛諭／攝影
