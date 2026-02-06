逾40年危樓變身！沙鹿北勢里活動中心今動土 盧市長送上新年禮物

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市沙鹿區北勢里市民活動中心，今天舉行新建築動土典禮。記者黑中亮／攝影
年代超過40年的台中市沙鹿區北勢里市民活動中心，因年久失修，早於2018年被判定為老舊危險建築；經地方多年爭取，台中市政府今天舉行新建築動土典禮，總經費約2716萬元的重建工程正式啟動後，預計2027年可完工啟用；民政局長吳世瑋代表盧秀燕市長主持時表示，這是「獻給地方的新年禮物」。

吳世瑋指出，沙鹿區已是邁入10萬人口的行政區，同時海線的最大城市，強調盧市長自上任以來，已在沙鹿投入超過40億元來強化沙鹿基礎建設，近來陸續完成多處市民與社區活動中心、立體停車場等建設；北勢里活動中心興建經費共2716萬元，由市府自籌2316萬元、中央補助400萬元。

沙鹿區長劉素幸表示，新建的活動中心位於北勢國中附近，鄰近靜宜大學商圈及沙鹿區行政區，交通便利，目前規劃興建地上2層樓鋼筋混凝土建築，總樓地板面積約115坪，1樓將作為關懷據點及長青學苑使用，2樓則規劃為市民活動空間。

市民活動中心外觀設計採用灰、白色系耐候塗料，透過簡約設計讓建築融入環境；另留設退縮廣場作為停車及活動等多功能空間，啟用後將提供里民休憩、地方會議、文化交流及避難收容等多元用途，為地方發展注入新動能。

台中市沙鹿區北勢里市民活動中心，今天舉行新建築動土典禮。記者黑中亮／攝影
