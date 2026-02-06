彰化石笱排水堤岸道路升級 改善員林大村通行環境

快訊

中央社／ 彰化6日電

彰化縣石笱排水堤岸道路長期被員林市、大村鄉民眾當作往來通路，彰化縣政府提升為一般村里聯絡道路，由員林市公所及縣府籌措經費，改善路面平整度及整體通行環境，預計6月完工。

員林市公所今天上午舉行「員林市石笱排水堤岸道路等級路面（賜福橋至五汴橋段）改善工程」開工動土典禮，彰化縣長王惠美、員林市代理市長賴致富、大村鄉長賴志銘及各級民意代表等人與會。

王惠美表示，石笱排水整治總長約21公里，歷經15年，於民國110年完成全線整治，有效提升防洪能力，縣府於111年將這段水防道路提升為一般道路，希望改善整體通行環境，保障民眾行車安全；這次兩側堤岸道路改善工程總長約6.2公里，未來讓路面更平整，並設置交通安全標線標誌。

賴致富指出，這段堤岸道路橋梁銜接處落差大，容易發生危險，大村鄉賜福橋至員林市五汴橋兩堤岸道路順平後，能讓用路人更安全。

員林市公所表示，工程經費由公所自籌新台幣2656萬元，縣府補助2000萬元，完工後除提供更安全、舒適的交通環境，提升道路等級後也連帶開啟周邊土地可指定建築線的發展契機，推進大員林生活圈建設及經濟發展。

王惠美 橋梁
