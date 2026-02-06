台中市放寬大甲用地限制 首座公立寵物生命紀念園區今動土

台中市首座「公立寵物生命紀念設施」今天在大甲區舉行開工動土典禮，在立委楊瓊瓔居中協調下，歷經長達一年溝通協調，內政部及農業部終於同意放寬特定農業區使用限制，順利啟動工程，完工後將成為全國首座具指標性的公立寵物生命紀念園區，預估每年可送別約 4000 隻犬貓。

台中市犬貓登記數量已突破30萬隻，寵物善終的需求快速攀升，如今卻長期仰賴私人業者；台中市雖有意打造現代化環保設計的全國生命教育示範區，但規劃中的該案用地取得過程一度卡關，在立委楊瓊瓔多次居中協調下，終能突破特定農業區限制而動工興建。

立委楊瓊瓔表示，此案基地原屬特定農業區，使用項目受限，計畫一度受阻；自2024年3月起，她協助市府多次與農業部及內政部溝通，爭取於「殯葬用地」中增列寵物生命紀念設施，雖首次送件曾遭否決，但在多次跨部會會商後，最終於同年12月獲准放寬限制。

台中市農業局表示，這塊園區位於大甲區劍井段，基地面積約2700平方公尺，設計上跳脫傳統鄰避設施印象，採自然採光營造寧靜追思氛圍。硬體配備現代化環保型火化爐及空污防制設備，並規劃冷凍室、撿骨室及追憶空間。