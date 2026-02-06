被白蟻啃空的官舍要回來了！南投啟動藍田雅舍修復

南投市日治時期官舍「藍田雅舍」荒廢多年，結構破損嚴重，南投縣政府文化局斥資2400萬元啟動修復及再利用工程，盼在保存歷史原貌下，活化為市區文化資產新亮點。

南投縣政府文化局推動「南投縣歷史建築藍田雅舍修復及再利用工程」，日前舉行開工祝禱儀式，由文化局代理局長李玉蘭率領監造與營造團隊到場祈福，期許工程平安順利，為縣內文化資產保存再添重要成果。

文化局指出，藍田雅舍經調查研判，建於日治大正9年1920年，原為台中地方法院南投出張所附屬官舍，供書記及眷屬居住，屬獨棟判任官甲種官舍，平面近似方形，為典型日式官舍建築。戰後曾作為縣府員工宿舍使用，近年已無人居住。

文化局表示，民國108年文化資產價值評估後，確認藍田雅舍具保存價值，隨即啟動登錄程序，並於109年經南投縣有形文化資產審議會決議，正式公告登錄為歷史建築。