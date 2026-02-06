快訊

被白蟻啃空的官舍要回來了！南投啟動藍田雅舍修復

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
藍田雅舍是日治時期的公家宿舍，荒廢多年受損嚴重，但建築古色古香，南投縣府將修繕成為南投文化亮點。圖／南投縣政府提供
南投市日治時期官舍「藍田雅舍」荒廢多年，結構破損嚴重，南投縣政府文化局斥資2400萬元啟動修復及再利用工程，盼在保存歷史原貌下，活化為市區文化資產新亮點。

南投縣政府文化局推動「南投縣歷史建築藍田雅舍修復及再利用工程」，日前舉行開工祝禱儀式，由文化局代理局長李玉蘭率領監造與營造團隊到場祈福，期許工程平安順利，為縣內文化資產保存再添重要成果。

文化局指出，藍田雅舍經調查研判，建於日治大正9年1920年，原為台中地方法院南投出張所附屬官舍，供書記及眷屬居住，屬獨棟判任官甲種官舍，平面近似方形，為典型日式官舍建築。戰後曾作為縣府員工宿舍使用，近年已無人居住。

文化局表示，民國108年文化資產價值評估後，確認藍田雅舍具保存價值，隨即啟動登錄程序，並於109年經南投縣有形文化資產審議會決議，正式公告登錄為歷史建築。

由於長期閒置，建物屋體多處破損，內部出現嚴重蟲蛀與局部塌陷情形，亟需修復。本次工程總經費約2400萬元，由文化部文化資產局補助60%，縣府配合款40%。規劃設計與施工皆由文化局執行，設計監造單位為陳建邦建築師事務所，施工廠商為利豐營造有限公司，預計明年12月底前完工。

藍田雅舍是日治時期的公家宿舍，荒廢多年受損嚴重，但建築古色古香，南投縣府將修繕成為南投文化亮點。圖／南投縣政府提供
文化資產 文化局 歷史建築
