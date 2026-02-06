緩解土方之亂…台中市公告剩餘土方異地暫置規定 9個月內要清除

土方新制上路後「土方之亂」席捲全國，台中由於建案多、缺少最終處置場，受到影響尤深。市府配合中央政策，除加速建置台中港的土方暫置區，今天公告剩餘土石方異地暫置規定，施工期間業者可以選擇建築工程基地或無建築許可的空地暫置土方，工程完工後9個月內要清除。

台中市都市發展局今天公告，為了因應台中市建築工程施工期間營建剩餘土石方暫置需求，並緩解土資場去化壓力，今天起開放營建業者在施工期間將剩餘土方異地暫置。都發局長李正偉說，此次公告是為了兼顧工程彈性與管理秩序，建立制度化、可追溯的營建剩餘土方暫置機制。

都發局指出，建築工程施工期間，基地內如果沒有足夠空間暫置剩餘土方，業者可在台中市轄內選擇適當地點作為臨時暫置區；暫置地點分為2種，第一種是其他建築工程基地，第二種是沒有建築許可的空地，後者還必須符合都市計畫法與非都市土地使用管制等規定。

都發局說明，業者將剩餘土方暫置異地時，必須事先取得該土地所有權人同意，並納入或修正施工計畫與餘土處理計畫，報請都發局備查；該臨時暫置區被視為施工基地的延伸，納入施工管理範圍，且同一個地方只能供給單一工程使用，確保土方來源明確。

都發局表示，為了落實施工管理透明化並確保公共安全，業者應在土方暫置地點設置明顯標示，載明該地的土方來源與工程基本資訊，並設置安全圍籬、維持邊坡穩定，還要落實防塵等環保措施，降低對周邊環境與民眾生活的影響。

都發局說，業者必須在建築工程的地下室頂板勘驗完成（即一般意義上的工程完工）後，9個月內清除此前暫置異地的剩餘土方，並向都發局報備；如果有特殊工法或其他特殊狀況，經都發局同意後可以適度延長暫置期限，兼顧工程實務需求。