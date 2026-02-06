空拍看台灣／彰化濱海秘境 王功小型風力發電廠

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
彰化王功有一處將近十公頃的魚塭，有業者蓋了一座由432支金屬自軸式風機組成的風電廠。記者黃仲裕／攝影
位於西部沿海地區的王功，有一處將近10公頃左右的魚塭，業者蓋了一座由432支金屬自軸式風機組成的風電廠，由於臨近海邊，不少民眾會利用夕陽西下時前往拍照，曾是當地漁村的知名打卡景點。有遊客稱這座發電廠為外星人的秘密基地，也有人稱做天空的魔法棒，不過當地人則戲稱為打蛋器。

王功小型風力發電廠建造於2018年，不過至今仍未正式運轉，原因在於該處原為養殖用魚塭，被業者拿來蓋風力發電廠，但因為地目不符遲遲無法運轉，目前還在爭取用地變更特地專用中。5年前曾一度傳出要拆除的消息，經詢問後才知因為部份風機因為臨海鹽害嚴重，出現嚴重的鏽蝕，業者委託廠商到場更換鏽蝕的部分。

彰化縣環境保護聯盟認為，該地為養殖區，因為土地取得便宜，於是被業者先斬後奏，蓋好風力發電廠才打算變更地目，希望可以獲得營運，環團認為這樣的行為與農地工廠興建後再變更用法一樣，籲呼政府應該重視生態保育，應該仔細評估，不要讓業者有可趁之機。

王功小型風力發電廠臨近濱海地區，常有攝影愛好者利用夕陽西下時，前往拍攝美景。記者黃仲裕／攝影
王功小型風力發電廠，被遊客視為外星人秘密基地，當地人則戲稱為打蛋器。記者黃仲裕／攝影
2018年建造的王功小型風力發電廠，因為地目不符，遲遲無法取得建照。記者黃仲裕／攝影
王功小型風力發電廠原為養殖用魚塭，被業者拿來蓋風力發電廠，但因為地目不符遲遲無法運轉，目前還在爭取用地變更特地專用中。記者黃仲裕／攝影
農地工廠 機組
