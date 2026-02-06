台中龍井所長布達「花籃夾道」遭酸！警友挺：他人緣太好、花轉贈志工
台中市警局烏日分局3日舉辦龍井分駐所及追分派出所新、卸任所長布達交接，龍井分駐所門口夾道逾20個祝賀花籃相當壯觀，被網友酸「這排場不輸分局長、局長」。警友表示，王奕程人緣太好，是發自內心祝福，勿過度解讀；王奕程當天布達後，花卉立即轉送志工、警友作為種植及花藝教學用途。
龍井分駐所新任所長王奕程、追分派出所新任所長陳俊龍3日到任布達，祝賀花圈在布達前堆滿龍井分駐所，由於警所前廣場狹窄，看起來夾道成排花籃，相當壯觀，被網友虧酸「這排場不輸分局長、局長」。
警友為王奕程叫屈表示，王奕程身高超過185公分、人緣超好，他們發自內心送花祝福，拜託外界不要過度解讀。
警方強調，王奕程曾於霧峰分局成功派出所擔任副所長，四德派出所擔任所長，服務期間與地方仕紳及警友相處融洽，知悉調任履新，立即致贈花籃祝賀，布達當天就分享轉送志工、警友作為植種及花藝教學用途。
