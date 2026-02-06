聽新聞
0:00 / 0:00

台中土方 港區暫置仍有分歧

聯合報／ 記者黑中亮陳敬丰趙容萱／台中報導
台中市副市長鄭照新表示，台中土方暫置場所恐怕只能再撐1個月，希望中央盡速提出整體解決方案。圖／台中市政府提供
台中市副市長鄭照新表示，台中土方暫置場所恐怕只能再撐1個月，希望中央盡速提出整體解決方案。圖／台中市政府提供

為解決「土方之亂」，台灣港務公司初期將提供台中港區內七公頃土地，做為設置土方暫置區供台中市政府使用，預計可容納二十萬立方公尺土方，計畫年底前透過填海造陸擴大至一百四十三萬立方公尺，市府雖已同意運用該暫置區，但具體管理細節尚未定案，未來後續管理方式研議，包括收費標準、法令及行政程序，仍「莫衷一是」，預估最快今年底才啟用。

內政部國土管理署一月廿日跨部會協調，台中港務公司可提供港區內約五公頃土地，能容納二十萬立方公尺剩餘土方，讓市府作為土方暫置場所，市府同意，後續由市府、港務公司研議暫置場管理事宜。

台中市府指出，台中港若比照高雄港設置暫置區，以現階段量能，「頂多撐一個月」，無法解決台中市每年龐大的出土需求；加上港區動線、土質檢驗標準等，均須港務公司訂定，但港區表示至少需要十個月準備期，更麻煩的是，台中港屬空汙防制區，禁止柴油車進入，以急需設置專用道等問題，實務面的限制重重。

台中港務分公司表示，港方目前主責土地提供，未來會對如土質驗證、車輛管制監控系統及既有查核程序，市府則處理暫置運作及土方媒合；雙方依港務公司「收容剩餘土石方標準查核管制作業程序」調整權責，涵蓋進場驗證與汙染防制，土方暫置場的未來管理單位仍未定案。

台中港務公司說明，港區的土方收容分成短中長三階段，短期已畫設七公頃的暫置場，中期是免環評區域的南填方區，預計可收容二一一萬立方公尺，最快今年底啟用；長期是北填方區，預計可容納三九一萬立方公尺，需環評。

鄉林集團董事長賴正鎰說，營建剩餘土石方清運新制今年元旦上路卻無配套，以中部為例，苦無最終去化地點，台中有一百八十九個基地停工中，再拖下去，開挖中基地恐有崩坍的安全風險，建議政府應暫緩新制半年實施。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

詹順貴指土方之亂背後有政委亂搞 政院僅稱有督導、溝通協調

爭取環港南路銜接台61高架化 龍井2千鄉親陳情 台中港方帶回規劃

解決土方之亂！內政部：動員1.3萬輛車疏運、促地方鬆綁內土外運

接任國土署長 蔡長展：目前土方議題是最大挑戰

相關新聞

車禍頻傳 2000多名龍井人籲環港南路高架接台61

隨著台中市土石方去化及港區用地擴增，大量砂石車與貨櫃車湧入港區，與居民日常通勤路網重疊，死傷車禍頻傳，龍井區兩千多位居民...

台中土方 港區暫置仍有分歧

為解決「土方之亂」，台灣港務公司初期將提供台中港區內七公頃土地，做為設置土方暫置區供台中市政府使用，預計可容納二十萬立方...

台中農改場「蛇年」研發成果豐碩 大豆更營養、青蔥更健康

農業部台中區農業改良場埋首努力一年，今發表亮麗成果，除了取得植物品種權、技術授權及連連獲獎，將在現有基礎上朝向智慧、韌性...

中部四縣市將共同撲殺荔枝樁象 做好防護以免被害蟲噴毒液

荔枝樁象去年數量急遽減少，歸因天氣變化與天敵防治成功，台中區農業改良場提醒農民，立春後氣溫回暖，農業部預定本（2）月9日...

南投名間設置焚化爐爭議 兩大知名茶飲業者聲言反對

面對南投名間鄉設置焚化爐爭議，家裡四代在此種茶的手搖飲「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍和知名奶茶業者「3點1刻」董...

影／台中警局長向盧秀燕說惡魔島由來 泰雅族勇士對抗史

台中市長盧秀燕今天到和平警分局德基派出所慰勞，台中市警局長吳敬田陪同，他心血來潮接過麥克風向盧秀燕介紹附近有座惡魔島，他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。