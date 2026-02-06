台中土方 港區暫置仍有分歧

為解決「土方之亂」，台灣港務公司初期將提供台中港區內七公頃土地，做為設置土方暫置區供台中市政府使用，預計可容納二十萬立方公尺土方，計畫年底前透過填海造陸擴大至一百四十三萬立方公尺，市府雖已同意運用該暫置區，但具體管理細節尚未定案，未來後續管理方式研議，包括收費標準、法令及行政程序，仍「莫衷一是」，預估最快今年底才啟用。

內政部國土管理署一月廿日跨部會協調，台中港務公司可提供港區內約五公頃土地，能容納二十萬立方公尺剩餘土方，讓市府作為土方暫置場所，市府同意，後續由市府、港務公司研議暫置場管理事宜。

台中市府指出，台中港若比照高雄港設置暫置區，以現階段量能，「頂多撐一個月」，無法解決台中市每年龐大的出土需求；加上港區動線、土質檢驗標準等，均須港務公司訂定，但港區表示至少需要十個月準備期，更麻煩的是，台中港屬空汙防制區，禁止柴油車進入，以急需設置專用道等問題，實務面的限制重重。

台中港務分公司表示，港方目前主責土地提供，未來會對如土質驗證、車輛管制監控系統及既有查核程序，市府則處理暫置運作及土方媒合；雙方依港務公司「收容剩餘土石方標準查核管制作業程序」調整權責，涵蓋進場驗證與汙染防制，土方暫置場的未來管理單位仍未定案。

台中港務公司說明，港區的土方收容分成短中長三階段，短期已畫設七公頃的暫置場，中期是免環評區域的南填方區，預計可收容二一一萬立方公尺，最快今年底啟用；長期是北填方區，預計可容納三九一萬立方公尺，需環評。

鄉林集團董事長賴正鎰說，營建剩餘土石方清運新制今年元旦上路卻無配套，以中部為例，苦無最終去化地點，台中有一百八十九個基地停工中，再拖下去，開挖中基地恐有崩坍的安全風險，建議政府應暫緩新制半年實施。