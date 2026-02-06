聽新聞
車禍頻傳 2000多名龍井人籲環港南路高架接台61

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
台中港區常見重車出入，龍井區二千居民昨前往陳情，要求開闢高架聯絡道。記者黑中亮／攝影
台中港區常見重車出入，龍井區二千居民昨前往陳情，要求開闢高架聯絡道。記者黑中亮／攝影

隨著台中市土石方去化及港區用地擴增，大量砂石車與貨櫃車湧入港區，與居民日常通勤路網重疊，死傷車禍頻傳，龍井區兩千多位居民，昨與立委、議員，前往台電中火區域陳情，希望中央與港務公司儘速啟動道路高架化工程，台中港務分公司承諾將意見帶回研議。

兩千多名台中龍井居民昨天與立委顏寬恒、市議員林孟令前往台電中火區域陳情，居民控訴，港區周邊道路與居民通勤路線重疊，去年已發生多起死傷車禍，死亡人數超過七人，事故地點集中在龍昌路、臨港路及西濱橋下，台中港西碼頭因土方之亂，將成為中部土方暫置場，未來交通恐雪上加霜。

立委顏寬恆昨在場提出數據比對，批評政府對台中港的建設規畫，與台北、高雄有「天壤之別」，台北港為倉儲中心，已啟動Ｆ１聯外道路計畫，高雄港聯外道路直接銜接中山高，今年將啟動一千三百五十七億的國道七號銜接工程，台中港規模不小，卻連條專業的聯外道路都沒有，重車與一般車輛混行 。

市議員林孟令也說，車禍非過去式，居民每天上下班提心吊膽，鄉親支持台中土石再利用，合法擴增港區新生地，但不能讓居民用生命來換經濟。

民代與居民希望，未來環港南路高架能銜接台六一線，也主張應優先撥用「港務基金」結合中央補助，支應建設費用，實現大車與小車的徹底分流。

台中港務分公司總工程司張欽聰回應，台中港發展已趨飽和，隨著西碼頭填海造地、外港計畫推動，可預見車流增加，台中港每年固定有十八％盈餘，約五至六億元會撥交台中市政府，目前已委託工程顧問做短、中、長期規畫，也希望市府能先完成重劃五十米道路，再加強與公路局合作建設聯外路網。

張欽聰也說，針對港區擴建、土石方政策需與聯外道路同步啟動、落實交通評估與改善工程，以及建立大型職業車輛與一般車輛的分流機制等四大訴求，將帶回給公司規畫。

市府交通局表示，居民與民代提議的高架銜接，有關都市計畫變更，需跨局處協調，將與港務公司討論。

