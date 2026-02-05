快訊

台中農改場「蛇年」研發成果豐碩 大豆更營養、青蔥更健康

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台中區農改場助理研究員張佳偉介紹挑苗省工更精準的穴盤苗株篩選機。記者簡慧珍／攝影
台中區農改場助理研究員張佳偉介紹挑苗省工更精準的穴盤苗株篩選機。記者簡慧珍／攝影

農業部台中區農業改良場埋首努力一年，今發表亮麗成果，除了取得植物品種權、技術授權及連連獲獎，將在現有基礎上朝向智慧、韌性、永續、安心四大目標促進產官學研合作，共同推動農業科技創新與永續發展。

台中區農改場發表114年研發與輔導成果，場長楊宏瑛說，已完成高梁的台中7號、台中8號兩項新品種命名，及菊花的台中13號、芒果台中2號兩項植物品種權，另取得「蟲生真菌之分生孢子粉劑及其製備方法」等4項專利，和「植物害物燈照抑制系統」等26項技術授權。

楊宏瑛表示，台中農改場朝向四大目標發展，在智慧方面，研發穴盤苗株篩選機，已應用在青花菜及甘藍育苗，以128孔穴盤為例，每盤僅需30秒即可完成篩選，平均比人工目視篩選效率快3倍，辨識準確率97%以上，後續應用將拓展到花卉場域，現已取得新型專利並和業者簽訂技轉。

韌性方面做到國產發芽大豆多元應用開發，顯著提升大豆「台中1號」營養價值，也開發多元發芽大豆加工產品，提供消費者更多選擇。永續方面，建構青蔥捲葉炭疽病整合性管理策略，藉由建立科學化用藥模式，成功將田間捲葉炭疽病發病率降低至5%~8%，並標準化育苗技術，青蔥苗株存活率達96%以上。

安心方面，選擇產量占全國八成的彰化縣芫荽，在已導入校園應用的教學套組、智能LINE@互動學習系統之上，進一步整合研究成果、推廣經驗與文化素材，完成出版「芫來如此—芫荽知識書」及「芫來我們不一樣」主題專書，民眾和學校可到台中農改場官網（https://gov.tw/LNt）下載使用。

台中農改場16人去年獲國家農業科學獎、國家新創精進獎、永續善農獎IPM Award技術創新組、台灣農業永續獎技術創新類銀質獎、農藝學會團體事業獎、華藝數位公司2024年度臺灣學術傳播獎期刊組—生物農學類「最佳下載獎」Top 1、園藝學會事業獎、優秀農業基層人員獎、學會競賽獎等11個獎項。

台中區農業改良場助理研究員曾康綺出示芫荽主題專書。記者簡慧珍／攝影
台中區農業改良場助理研究員曾康綺出示芫荽主題專書。記者簡慧珍／攝影

永續 農改場 台中
