台中農改場「蛇年」研發成果豐碩 大豆更營養、青蔥更健康

農業部台中區農業改良場埋首努力一年，今發表亮麗成果，除了取得植物品種權、技術授權及連連獲獎，將在現有基礎上朝向智慧、韌性、永續、安心四大目標促進產官學研合作，共同推動農業科技創新與永續發展。

台中區農改場發表114年研發與輔導成果，場長楊宏瑛說，已完成高梁的台中7號、台中8號兩項新品種命名，及菊花的台中13號、芒果台中2號兩項植物品種權，另取得「蟲生真菌之分生孢子粉劑及其製備方法」等4項專利，和「植物害物燈照抑制系統」等26項技術授權。

楊宏瑛表示，台中農改場朝向四大目標發展，在智慧方面，研發穴盤苗株篩選機，已應用在青花菜及甘藍育苗，以128孔穴盤為例，每盤僅需30秒即可完成篩選，平均比人工目視篩選效率快3倍，辨識準確率97%以上，後續應用將拓展到花卉場域，現已取得新型專利並和業者簽訂技轉。

韌性方面做到國產發芽大豆多元應用開發，顯著提升大豆「台中1號」營養價值，也開發多元發芽大豆加工產品，提供消費者更多選擇。永續方面，建構青蔥捲葉炭疽病整合性管理策略，藉由建立科學化用藥模式，成功將田間捲葉炭疽病發病率降低至5%~8%，並標準化育苗技術，青蔥苗株存活率達96%以上。

安心方面，選擇產量占全國八成的彰化縣芫荽，在已導入校園應用的教學套組、智能LINE@互動學習系統之上，進一步整合研究成果、推廣經驗與文化素材，完成出版「芫來如此—芫荽知識書」及「芫來我們不一樣」主題專書，民眾和學校可到台中農改場官網（https://gov.tw/LNt）下載使用。

台中農改場16人去年獲國家農業科學獎、國家新創精進獎、永續善農獎IPM Award技術創新組、台灣農業永續獎技術創新類銀質獎、農藝學會團體事業獎、華藝數位公司2024年度臺灣學術傳播獎期刊組—生物農學類「最佳下載獎」Top 1、園藝學會事業獎、優秀農業基層人員獎、學會競賽獎等11個獎項。