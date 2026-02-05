中部四縣市將共同撲殺荔枝樁象 做好防護以免被害蟲噴毒液

荔枝樁象去年數量急遽減少，歸因天氣變化與天敵防治成功，台中區農業改良場提醒農民，立春後氣溫回暖，農業部預定本（2）月9日至3月20日是中部四縣市的荔枝樁象共同防治期，務必掌握早春關鍵進行防治。

根據台中區農改場現勘，台中神岡、彰化社頭、南投市等地荔枝園的荔枝樁象成蟲雖在冬眠，隨著天氣逐漸轉暖，預估春節年假後將陸續甦醒並進入活躍期，雖然近年中部地區荔枝樁象密度有下降趨勢，但部分廢耕果園仍藏匿不少冬眠成蟲，若未及時防範，恐將為害鄰近果園。

台中區農改場指出，春季是荔枝椿象繁殖高峰期，此時越冬成蟲活動力弱、藥劑耐受度低，且尚未開始產卵，防治效益最高，農民最好在開花前施藥，加強強葉背與嫩梢等處防治，因荔枝椿象受驚擾時會噴射具刺激性臭液，農民和路過民眾都要注意防護，避免沾染導致皮膚灼傷。

農業部已訂定今年中、彰、投、雲四縣市的荔枝椿象共同防治期程，正式起迄日期以農業部公告為準。此外，蜜蜂會在荔枝與龍眼的開花期間採蜜，農民必須在開花前10天停止施藥以免誤傷蜜蜂。