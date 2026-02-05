影／台中警局長向盧秀燕說惡魔島由來 泰雅族勇士對抗史

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天到德基派出所慰勞，台中市警局長吳敬田說明惡魔島來由，就在德基水庫大甲溪半佳陽沖積扇。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到德基派出所慰勞，台中市警局長吳敬田說明惡魔島來由，就在德基水庫大甲溪半佳陽沖積扇。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天到和平警分局德基派出所慰勞，台中市警局長吳敬田陪同，他心血來潮接過麥克風向盧秀燕介紹附近有座惡魔島，他曾隨員警走德基水庫吊橋，走到中間往前方看，美麗的佳陽沖積扇又被稱為惡魔島，才知有段原住民被日本人設計集體殺害的歷史事件。

台中市長盧秀燕今天到德基水庫慰勞，所長余國偉簡報說明轄區特色，佳陽部落也在轄內；簡報結束，台中市警局長吳敬田突然接過麥克風向盧秀燕說，他想補充說明。

他說有次到德基派出所視察，聽到員警說明現在的佳陽部落又稱新佳陽，他問舊佳陽部落在哪裡，員警就帶他實地走訪，走到德基水庫下方有座吊橋，走到吊橋中間時，員警告訴他，舊佳陽部落就在前方沖積扇，日據時代曾發生不幸事件，此沖積扇後來被取為惡魔島，當時傳聞高壓統治的事件，發生地聽說就這此處，他跟著員警走過去，走得辛苦，也體驗感受歷史事件地點。

依參山國家風景區管處資料指出，佳陽部落是泰雅族原住民部落，原本住佳陽沖積扇，德基水庫興建後該地列為集水區不宜居住，泰雅族人遷至對岸的斜坡，成為今日的新佳陽部落。

參山處表示，部落特色有處佳陽沖積扇，景觀秀麗的沖積扇台地，日據時代泰雅族勇士曾在此地被日本人設計集體殺害，從此成為族人心中的惡魔島。

台中市長盧秀燕今天到德基派出所慰勞，台中市警局長吳敬田（左三）陪同。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到德基派出所慰勞，台中市警局長吳敬田（左三）陪同。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到德基派出所慰勞，台中市警局長吳敬田（前排右三）陪同。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到德基派出所慰勞，台中市警局長吳敬田（前排右三）陪同。記者游振昇／攝影

德基水庫 盧秀燕
