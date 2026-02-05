豐原這兩條路取消「禁行機車」 今起不必兩段式左轉 開放直接左轉

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市豐原區圓環東路與向陽路口，施工廠商刨除禁行機車字樣。圖／豐原分局提供

機車族看過來！台中市豐原區重要交通樞紐，圓環東路（台3線）及圓環南路（台13線）已於近期完成交通優化工程，即日起內側車道全面取消「禁行機車」，機車族將不必再強制兩段式左轉，減少與大車爭道風險，行車動線將更為順暢。

豐原分局表示，過去圓環東路與圓環南路路段，都設有內側車道禁行機車規定，常導致機車族需與外側停靠車輛、公車爭道，增加行車風險，台中工務段於1月27日會同豐原分局進行現地會勘，並迅速展開優化工程；施工廠商已於 2 月初完成內側車道「禁行機車」字樣塗銷，並拆除部分「機慢車兩段式左轉」牌面。

公路局中區養護工程分局表示，為落實交通平權、提升機車族用路安全與便利性，這項工程主要是優化機車行車動線，減少因變換車道或頻繁待轉所產生的交織風險，未來騎士可合法行駛內側車道，並依照號誌指示直接左轉，但強調路口仍保留「機車待轉區」，若車速較慢或對直接左轉有疑慮的騎士，仍可自主選擇兩段式左轉。

豐原分局交通組長張庫源表示，本次措施是經過交通流量與道路寬度的審慎評估，彈性左轉新制上路後，機車駕駛人可根據路況選擇行車方式，可直接左轉、亦保留待轉區，強調若特定路口仍設有「機車兩段式待轉」標誌牌面，則仍須依規定待轉。

台中工務段與豐原分局將持續觀察改善後的交通流量，並視實際情況進行動態調整，警方特別呼籲民眾，變換車道或準備左彎時，務必提前使用方向燈並注意後方來車，維持良好的「防禦駕駛」習慣。

台中市豐原區圓環東路與圓環南路未來行車路線地圖。圖／豐原分局提供
車道 豐原 機車族
