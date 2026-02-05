影／南投要蓋名間焚化爐…許淑華不畏爭議 4句話表決心

南投縣規畫在名間鄉興建焚化爐，立委陳昭姿今與環團質疑環評還沒過，縣府已偷跑土地等相關招標，抨擊國產署在土地分區未變更前即撥用國有地給縣府。縣府表示，相關程序併行辦理均符合法規；縣長許淑華則展現解決垃圾問題的決心。

南投縣無焚化爐，垃圾只能外運委由其他縣市代燒，導致全縣垃圾堆積量已達25萬公噸。縣府選址名間鄉規畫興建焚化爐，但因當地是全台最大茶產地，地方及環團反對，日前二階環境評估會議，有反對民眾下跪抗議，引發社會關注。

由於，該焚化爐預定地為特定農業區的國有地，農業部長陳駿季日前表示「絕不讓優良農地被輕易變更」。民眾黨立委陳昭姿今與環團開記者會質疑，南投縣政府偷跑土地等相關招標，更抨擊國產署在土地分區未變更前即撥用國有地給縣府。

環保團體指出，南投縣環保局日前截止焚化爐預定地聯外道路拓寬、土地取得及用地變更編定技術服務的招標，質疑程序偷跑，重申南投地形易蓄積空汙且恐汙染地下水，不宜設焚化爐。陳昭姿呼籲行政院應撤銷焚化爐預定地的國有地撥用。

對此，南投縣環保局表示，縣府依法辦理土地撥用、環評審查及土地變更等事宜，且相關程序併行辦理均符合法令規定。而縣政府也一定會依法辦理相關程序，並加強與當地民眾溝通，持續朝興建焚化廠的方向努力。

南投縣長許淑華則說，縣民選給我，就是要她解決問題，她會努力克服困難，讓南投縣有自主處理垃圾的能力。