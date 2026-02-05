台中西屯中平路拓寬將動工 水湳經貿園區交通將更順暢

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳淑華（右一）積極推動中平路拓寬工程。圖／議員陳淑華提供
台中市水湳經貿園區南側的中平路（經貿路至皇城街路段）今年將展開拓寬工程，提升區域交通效能。民進黨市議員陳淑華指出，中平路是聯繫台灣大道與北屯，並可經河南路銜接文心路捷運的重要道路，也是水湳經貿園區南側唯一尚未完成拓寬的計畫道路，對園區整體發展具有關鍵性。

陳淑華表示，她多年來積極推動拓寬計畫，市府今年度預算已正式編列中平路拓寬經費，預期將對周邊交通帶來明顯改善。日前，陳淑華邀集市府建設局長陳大田、西屯區長鄭錫禧、當地里長及地方代表舉行進度說明會，向市民說明拓寬工程內容及進度。

陳淑華指出，中平路拓寬用地早在水湳區徵收完成時即已取得，歷經七年努力，終於納入年度預算、完成工程編列，即將進入實質施工階段。

建設局陳大田局長表示，工程年後將完成細部設計與招標，預計年中動工，工期約一年即可完工，屆時將提供市民更順暢的交通服務。

陳淑華強調，中平路拓寬將改善水湳經貿園區周邊交通，沿路可直通河南路至文心路捷運綠線，並連接台灣大道與七期市政中心，有助於西屯區與北屯區交通網絡完善化。此外，中央規劃的社會住宅「中平安居」基地亦鄰近中平路，拓寬後可同步配合社宅周邊道路建設，帶動水湳蛋黃區社會住宅發展，兼顧區域交通與居住正義。

