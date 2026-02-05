爭取環港南路銜接台61高架化 龍井2千鄉親陳情 台中港方帶回規劃

隨著台中市土石方去化及港區用地擴增，大量砂石車與貨櫃車湧入，與居民日常通勤路網嚴重重疊，導致死亡車禍頻傳 ，然而周邊交通安全問題，近日再度引爆地方怒火！今天上午立委顏寬恆、市議員林孟令率領超過兩千名在地鄉親，前往台電中火區域陳情，強烈要求中央與港務公司正視問題，盡速啟動聯外道路高架化工程 。

台中港聯外道路死亡事故頻傳，龍井居民指出，去年港區周邊事故地點集中在龍昌路、臨港路及西濱橋下，已造成多起輾斃及行人撞擊事故，去年統計死傷人數已超過 7 人 ；如今台中港西碼頭將成為中部土方暫置場，居民怒吼不能用生命換經濟。

市議員林孟令表示，這些車禍並非過去式，許多居民至今仍對事故畫面感到恐懼，每天上下班都必須提心吊膽 ，地方16里里長強調，鄉親並非反對產業發展，但「支持台中土石再利用、合法擴增港區新生地的同時，絕不能讓居民用生命來換經濟」，面對未來可能增加車流量，台中港竟無專業聯外道路，交通建設嚴重不平等。

立委顏寬恆在現場提出數據比對，批評政府對台中港的建設規劃與台北、高雄有天壤之別 ，指出台北港為了倉儲中心已啟動所謂的 F1 聯外道路計畫，高雄港的聯外道路甚至已直接銜接中山高，今年更將啟動1357億的國道七號銜接工程，然而台中港規模不小，卻連一條專業的聯外道路都沒有，僅能讓重車與一般車輛混行於平面道路 。

顏寬恆與地方代表今天正式提出訴求，要求未來「環港南路高架銜接台61線」，並主張應優先撥用「港務基金」結合中央補助，支應建設費用，實現大車與小車的徹底分流 。

台中港總工程師張欽聰回應表示，台中港發展已趨飽和，隨著西碼頭填海造地及外港計畫推動，未來車流量確實會持續增加 ；明確表示台中港每年固定將 18% 的盈餘（約五、六億元）撥交給台中市政府，市議員林孟令也積極追蹤該筆預算是否用於龍井、梧棲、清水等地的交通改善 。港務公司目前已委託工程顧問進行短中長期規劃，首要任務是希望台中市政府能積極完成「重劃 50 米道路」，後續將加強與公路局合作興建聯外路網 。

張欽聰並說，針對地方四項的核心陳情訴求，包括港區擴建與土石方政策必須與聯外道路同步推動，完整落實交通影響評估與改善工程， 建立大型職業車與一般車輛的分流機制 ，在交通配套未完工前，應審慎控管運輸量能 ，將帶回給上級重新好好規劃。