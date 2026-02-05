聽新聞
年節大掃除清一波 彰化環保局募集可用家電、文具、書籍
年關將近，各地清潔隊常收到民眾不需要的家電、生活用品等，其中不少仍具使用功能。彰化縣府環保局為推動資源循環再利用及減廢生活，推出「二手物募集計畫」，鼓勵民眾將家中閒置但功能仍完好的書籍、玩具、文具、生活小物及小家電整理後，交付各鄉鎮市清潔隊，透過再利用延長使用壽命。
彰化縣環境保護局表示，現代消費型態快速，許多日常用品因使用頻率降低而被閒置，最終成為廢棄物。透過二手物募集，可延長物品使用壽命，也能降低重新生產新產品所造成的能源消耗與碳排放。去年全縣已有19個鄉鎮市清潔隊收受二手物，並陸續辦理二手物交換等活動，獲得不錯成效。
環保局指出，去年已於彰南運動休閒園區溫水游泳池2樓設立「彰化縣募集循環良所」，作為二手物募集、整理與交換的固定據點，並辦理資源回收物兌換。此次募集的二手物品，經篩選與整理後，部分將用於後續二手物交換活動及循環良所使用，另一部分則轉贈縣內弱勢團體與社福機構，確保資源妥善分配、物盡其用。
二手物募集活動自即日起至今年3月27日止，募集項目包括不含宗教及違反善良風俗的書籍、不含已使用消耗品的文具、具可再使用價值且無保存期限的生活小物，以及如果汁機、體重機、體脂計、吹風機等小型家電。民眾可選擇郵寄至彰化縣政府環境保護局，或親送至各鄉鎮市清潔隊及溪州鄉「彰化縣募集循環良所」。
