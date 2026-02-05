聽新聞
盧秀燕赴谷關座談 中市府允助重建龍谷瀑布步道
台中市長盧秀燕昨天在谷關舉辦和平地區發展座談會，地方建議重建谷關龍谷瀑布觀景步道，以增加台八線特色景點，帶動地方經濟產業發展。由於重修步道牽涉地質及水質安全，以及不同權責單位等問題，重修步道困難重重，市府允諾會盡力協助。
座談會由盧秀燕主持，立法院副院長江啟臣與在地市議員、地方人士與觀光產業業者參加。谷關龍谷飯店指出，谷關龍谷大瀑布在一九七九年開發為龍谷天然遊樂區，園區有七十多公尺高瀑布，還有動物園，沿途天然峽谷、峭壁上觀音像曾吸引大批遊客；九二一大地震後，中橫公路谷關至德基段交通中斷，後來又發生七二水災沖毀瀑布步道，業者想修復因種種法令限制至今仍無法執行，希望政府能提供協助。
台中市政府觀旅局長陳美秀表示，龍谷瀑布步道在九二一大地震後受損，現況坡道大，重建有挑戰性和困難，已函請參山國家風景區管理處，未來如果國家風景區要整理步道時納入規畫。
交通部參山處副處長廖錫標表示，該步道雖位於國家風景區內，但保護區開發涉及台中市都發局審查，變更為非農用地由市府農業局審查，水質保護區屬經發局權責，自來水質問題涉及環保局，行政程序複雜，需台中市府協助。
