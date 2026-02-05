盧秀燕赴谷關座談 中市府允助重建龍谷瀑布步道

各地紅花風鈴木近來陸續盛開，論知名度，彰化市南校街南郭國小側門的一棵紅花風鈴木難出其右，過去還有外縣市民眾包遊覽車專程前來朝聖。這棵神奇紅花風鈴木近日再度大爆發，滿樹如棉花糖爆開的粉紅花朵，吸人眼球，民眾可趁著連日暖暖冬陽，前往欣賞。

2026-02-05 01:09