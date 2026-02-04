彰化中興莊工程延宕錯失春節商機 議員批縣府行政效率低落

台灣設計展去年在彰化市「中興莊」聚落園區的「人人百貨」展場吸引大量人潮，但縣議員楊子賢指出，活動結束後因工程延宕，未能乘勝追擊，中興莊無法銜接春節旅遊旺季。文化局表示，除持續督促廠商改善，並予裁罰，後續再依契約完成驗收，以利未來營運。

彰化縣議員楊子賢與服務處主任、彰化市民代表參選人黃唯軒，今天實地到中興莊關心中興莊工程延宕問題，並對縣府表達批評。楊子賢表示，縣府最早對外承諾，去年台灣設計展前可以完工，卻在工程與驗收流程上的數度延宕，不僅讓策展團隊在設計展期間倉促對外展示。台灣設計展盛況後，又再次承諾「農曆年前對外開放」，卻又跳票，未積極推動中興莊成為常態化的文化據點，眼睜睜看著農曆新年觀光潮流失。

長期關心青創發展的黃唯軒也強調，中興莊附近居民期盼中興莊活化已久，彰化要的不只是台灣設計展一時的熱鬧，而是縣府有魄力執行長期建設的能耐，呼籲文化局應加緊腳步，確保ROT廠商能及早進駐，讓彰化市民更優質的生活空間與經濟機會。

文化局表示，有關中興莊修復計畫，為使園區內再利用計畫更完整，除第二期工程外新增範圍第三期工程，工程規模擴大，因應計畫需重新檢討，施工期間涉及園區桿線下地下化與天然氣管線遷移障礙等跨機關協調事項，另遭遇極端天候影響，致工程進度有所延宕。