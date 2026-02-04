連6年獲必比登推薦 這家餐廳在中市機捷特區開新店

台中市知名餐廳膳馨集團旗下的台菜品牌「馨苑小料理」，今天在機捷特區推出概念旗艦店「松竹店」，負責人鄭乃綱的妻子、膳馨集團公關副總蔡馨誼致詞時感謝一路以來支持他們的朋友，並說他們並非如外在顯現的那樣光顯亮麗，也非平步青雲，只是很努力而已，說到激動處還一度哽咽，台下則掌聲不斷。

今天開幕的馨苑小料理概念旗艦店，是膳馨集團的第5家店，它和另個品牌膳馨餐廳都曾連續6年分別獲得米其林必比登和餐盤推薦，在台中市著有口碑。今天的開幕典禮，台中市知名的餐飲業者像是春水堂、屋馬和大型婚宴會館臻愛會館經營層都參與，總統府資政劉昭惠和台中市政府秘書處長謝佳蓁等人也都出席。

蔡馨誼說，她要感謝13年來一路陪著他們從什麼都沒有一直到現在的朋友，能站在這裡其實都是好朋友支持。鄭乃綱說，他們想要做的，是提供一個可以給年輕人輕鬆吃到台菜的環境。過去台菜只會放在聚餐和宴席上，但是他們把一個新的飲食方式放進來，除了傳承台菜的飲食文化，同時也把年輕人對於台菜的想像和需求融入在裡面。

鄭乃綱說，空間規畫上，松竹店以現代曲線與溫潤木質調性打造兼具隱私與開放感的都會用餐環境，並特別設計單人友善座位，降低獨自用餐的心理門檻。地點距舊社捷運站步行僅約1分鐘，鄰近住宅與商業機能，預期將成為當地居民用餐與咖啡聚會的新據點。

劉昭惠致詞時稱讚說，羅馬不是一天造成的，她願意把這句話套在膳馨集團上，因為他們的每一道菜都展現非凡的創意，而背後都有著多少的心酸和努力，才有這樣的成績。而且，台灣以外，膳馨已經插旗在全世界各地，我們到歐洲去旅行也可以看到膳馨的東西，這是餐飲業的國民外交，大家應該為他們鼓掌。

謝佳蓁說，市府團隊接待外賓時常以美食會友，馨苑一直是接待外賓的台菜餐廳首選。曾經一次接待印度賓客時，對方對於馨苑的餐點感到非常驚艷，進而愛上了台菜，要謝謝馨苑持續透過道地的台菜料理讓世界認識台中。