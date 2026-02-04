南投埔里1至5歲兒童發2萬元生日禮金 須主動申請

快訊

中央社／ 南投縣4日電
兒童示意圖。圖／AI生成
埔里鎮公所今年起針對生日後滿1歲至5歲並符合資格兒童，1年發放2萬元「兒童生日禮金」，已有66件申請，鎮公所提醒家長，務必在兒童生日後3個月內主動申請，逾期視同放棄。

南投縣埔里鎮公所今年起實施兒童生日禮金政策，生日後滿1歲至5歲並符合資格兒童，可獲生日禮金1年新台幣2萬元，鎮公所今天辦理發放記者會表示，提醒家長務必在兒童生日後3個月內主動申請，逾期視同放棄，2萬元將化為泡影，鎮公所也會加強在社區、幼兒園宣傳。

埔里鎮長廖志城說，任內積極改善財政，在財政健全前提下，生育補助金民國113年起從每胎1萬元提高為2萬元，今年起再實施滿1歲至5歲兒童每年2萬元生日禮金政策，盼減輕家長育兒負擔，兒童生日後滿1歲至5歲，及父母一方或監護人設籍埔里鎮滿1年即可申請。

廖志城表示，應備資料包含兒童戶籍謄本、父母一方或監護人或實際照顧者戶口名簿或戶籍謄本、申請人及代辦人身分證及印章、申請人存摺封面影本，備齊資料連同申請書及完成簽名或蓋章領據，向鎮公所民政課申請，發放採匯款，作業程序約需3週，截至1月30日已有66件申請，12件完成審核匯款，其餘近期將撥款。

廖志城說，這項福利採申請制，滿1歲至5歲並符合設籍滿1年等相關規定兒童，家長務必在兒童生日後3個月期限內，主動備齊資料向鎮公所申請，逾期視同自動放棄；另外，鎮立圖書館配合教育部嬰幼兒閱讀推廣計畫，0歲至5歲幼兒申辦借閱證可獲閱讀禮袋。

生日 埔里 廖志城
