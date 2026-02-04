彰化違章工廠廢汙水納管啟動 兩群聚區示範救農田水質
彰化縣是全台特定工廠密度最高的縣市之一，廢污水混入農田水利溝渠，造成農地污染問題屢遭外界詬病。為改善特定工廠群聚地區廢污水排放、落實灌排分離政策，彰化縣政府推動「特定工廠群聚地區廢污水排放建設計畫」，透過聯合排放專管方式集中納管工廠廢污水，降低對農地及周邊水體的污染風險。
彰化縣長王惠美今前往和美鎮嘉犁里及彰化市茄苳里視察工程進度，王惠美表示，彰化是中小企業的原鄉，過去有「工廠即客廳、客廳即工廠」發展模式，導致縣內有許多違章工廠，廢汙水多半是排放到農田水利會溝渠，若工廠水質有污染，則會影響農地環境。
經濟部於全國選定36處廢污水優先改善地區，其中彰化縣就占12處，縣府特別選定和美鎮嘉犁里及彰化市茄苳里作為示範地點。和美嘉犁里目前特定工廠及納管工廠約121家，每日推估廢污水量約188立方公尺；彰化市茄苳里納管工廠約69家，每日推估廢污水量約272.25立方公尺。
王惠美指出，兩處群聚區管線設計容量均高於現況需求，兼顧後續產業發展彈性，未來工廠廢污水將集中納管，不再直接排入農田水利溝渠，有效降低對農地與周邊水體的污染風險。和美嘉犁里工程總經費約2.26億元、彰化市茄苳里約2.2億元，均由經濟部產業發展署補助88%，縣府自籌12%。
和美鎮長林庚壬表示，和美地區產業密集，僅嘉犁里就有121家工廠，目前實際完成廢污水接管的僅30餘家，仍有提升空間，公所將持續加強宣導，提高接管率。
縣府指出，兩處示範區工程完工並完成接管後，和美鎮嘉犁里群聚區廢污水將排放至番雅溝排水系統，彰化市茄苳里群聚區則排放至烏溪，可降低對農業用水及周邊水體的影響。目前工程預計於今年3月底前完工，逐步展現整體效益。呼籲納管工廠儘早完成接管作業，縣府針對工廠接管費用提供補助，每公尺補助2500元，最高補助金額30萬元，補助期限至2027年3月31日止。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言