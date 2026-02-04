彰化違章工廠廢汙水納管啟動 兩群聚區示範救農田水質

彰化縣是全台特定工廠密度最高的縣市之一，廢污水混入農田水利溝渠，造成農地污染問題屢遭外界詬病。為改善特定工廠群聚地區廢污水排放、落實灌排分離政策，彰化縣政府推動「特定工廠群聚地區廢污水排放建設計畫」，透過聯合排放專管方式集中納管工廠廢污水，降低對農地及周邊水體的污染風險。

彰化縣長王惠美今前往和美鎮嘉犁里及彰化市茄苳里視察工程進度，王惠美表示，彰化是中小企業的原鄉，過去有「工廠即客廳、客廳即工廠」發展模式，導致縣內有許多違章工廠，廢汙水多半是排放到農田水利會溝渠，若工廠水質有污染，則會影響農地環境。

經濟部於全國選定36處廢污水優先改善地區，其中彰化縣就占12處，縣府特別選定和美鎮嘉犁里及彰化市茄苳里作為示範地點。和美嘉犁里目前特定工廠及納管工廠約121家，每日推估廢污水量約188立方公尺；彰化市茄苳里納管工廠約69家，每日推估廢污水量約272.25立方公尺。

王惠美指出，兩處群聚區管線設計容量均高於現況需求，兼顧後續產業發展彈性，未來工廠廢污水將集中納管，不再直接排入農田水利溝渠，有效降低對農地與周邊水體的污染風險。和美嘉犁里工程總經費約2.26億元、彰化市茄苳里約2.2億元，均由經濟部產業發展署補助88%，縣府自籌12%。

和美鎮長林庚壬表示，和美地區產業密集，僅嘉犁里就有121家工廠，目前實際完成廢污水接管的僅30餘家，仍有提升空間，公所將持續加強宣導，提高接管率。