快訊

陶晶瑩心疼袁惟仁名曲版稅遭「賣斷」 演藝圈這群大咖默默金援8年

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化違章工廠廢汙水納管啟動 兩群聚區示範救農田水質

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣推動納管及特定工廠群聚區廢污水排放建設，縣長王惠美今天視察和美嘉犁里、彰化茄苳里聯合排放專管工程。記者林敬家／攝影
彰化縣推動納管及特定工廠群聚區廢污水排放建設，縣長王惠美今天視察和美嘉犁里、彰化茄苳里聯合排放專管工程。記者林敬家／攝影

彰化縣是全台特定工廠密度最高的縣市之一，廢污水混入農田水利溝渠，造成農地污染問題屢遭外界詬病。為改善特定工廠群聚地區廢污水排放、落實灌排分離政策，彰化縣政府推動「特定工廠群聚地區廢污水排放建設計畫」，透過聯合排放專管方式集中納管工廠廢污水，降低對農地及周邊水體的污染風險。

彰化縣長王惠美今前往和美鎮嘉犁里及彰化市茄苳里視察工程進度，王惠美表示，彰化是中小企業的原鄉，過去有「工廠即客廳、客廳即工廠」發展模式，導致縣內有許多違章工廠，廢汙水多半是排放到農田水利會溝渠，若工廠水質有污染，則會影響農地環境。

經濟部於全國選定36處廢污水優先改善地區，其中彰化縣就占12處，縣府特別選定和美鎮嘉犁里及彰化市茄苳里作為示範地點。和美嘉犁里目前特定工廠及納管工廠約121家，每日推估廢污水量約188立方公尺；彰化市茄苳里納管工廠約69家，每日推估廢污水量約272.25立方公尺。

王惠美指出，兩處群聚區管線設計容量均高於現況需求，兼顧後續產業發展彈性，未來工廠廢污水將集中納管，不再直接排入農田水利溝渠，有效降低對農地與周邊水體的污染風險。和美嘉犁里工程總經費約2.26億元、彰化市茄苳里約2.2億元，均由經濟部產業發展署補助88%，縣府自籌12%。

和美鎮長林庚壬表示，和美地區產業密集，僅嘉犁里就有121家工廠，目前實際完成廢污水接管的僅30餘家，仍有提升空間，公所將持續加強宣導，提高接管率。

縣府指出，兩處示範區工程完工並完成接管後，和美鎮嘉犁里群聚區廢污水將排放至番雅溝排水系統，彰化市茄苳里群聚區則排放至烏溪，可降低對農業用水及周邊水體的影響。目前工程預計於今年3月底前完工，逐步展現整體效益。呼籲納管工廠儘早完成接管作業，縣府針對工廠接管費用提供補助，每公尺補助2500元，最高補助金額30萬元，補助期限至2027年3月31日止。

經濟部於全國選定36處廢污水優先改善地區，其中彰化縣占12處，縣長王惠美今天視察和美嘉犁里、彰化茄苳里聯合排放專管工程。記者林敬家／攝影
經濟部於全國選定36處廢污水優先改善地區，其中彰化縣占12處，縣長王惠美今天視察和美嘉犁里、彰化茄苳里聯合排放專管工程。記者林敬家／攝影
彰化縣推動納管及特定工廠群聚區廢污水排放建設，縣長王惠美今天視察和美嘉犁里、彰化茄苳里聯合排放專管工程。記者林敬家／攝影
彰化縣推動納管及特定工廠群聚區廢污水排放建設，縣長王惠美今天視察和美嘉犁里、彰化茄苳里聯合排放專管工程。記者林敬家／攝影

污水 農地 彰化
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

彰化天空遊戲場滑梯釀骨折 民眾控理賠僅3成、要傷者走國賠

突圍關稅高牆與碳焦慮 臺中市政府：以「智造」打造隱形冠軍聚落

陳素月赤兔馬福袋亮相 冷回藍營謝家豪宅議題

滿樹棉花糖的粉紅浪漫 彰化最美紅花風鈴木再黏人眼球

相關新聞

彰化違章工廠廢汙水納管啟動 兩群聚區示範救農田水質

彰化縣是全台特定工廠密度最高的縣市之一，廢污水混入農田水利溝渠，造成農地污染問題屢遭外界詬病。為改善特定工廠群聚地區廢污...

影／前進國際或二次西進？楊瓊瓔：大家最關心和平繁榮

立委楊瓊瓔今天行程滿檔，上午除了前往梧棲第一市場懇託拜票，隨後接連出席梧棲區、神岡區農會農民節，中午赴北屯四張犁三官堂平...

彰化天空遊戲場滑梯釀骨折 民眾控理賠僅3成、要傷者走國賠

彰化「天空遊戲場」溜滑梯去年啟用後傳出意外。一名劉小姐去年10月12日使用溜滑梯時，因滑速過快、落地無法站穩，以手撐地導...

盧秀燕上山和平專案 和平地區發展座談會助解決問題

台中市長盧秀燕今天到和平進行和平專案地方考察，在谷關辦和平地區發展座談會時，地方人士和民代提出多項建設、福利和教育等問題...

滿樹棉花糖的粉紅浪漫 彰化最美紅花風鈴木再黏人眼球

各地紅花風鈴木近來陸續盛開，也各有風情，但論知名度，彰化市南校街南郭國小側門的紅花風鈴木難出其右，如棉花糖爆開的粉紅花朵...

影／盧秀燕和平專案慰勞消防隊 期盼警消無案可辦

台中市長盧秀燕今天到台中市消防局谷關分隊慰勞，她期盼警消單位，有備無患，無案可辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。