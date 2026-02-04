彰化天空遊戲場滑梯釀骨折 民眾控理賠僅3成、要傷者走國賠

彰化「天空遊戲場」溜滑梯去年啟用後傳出意外。一名劉小姐去年10月12日使用溜滑梯時，因滑速過快、落地無法站穩，以手撐地導致橈骨骨折，後續歷經治療與復健，至今仍未完全康復。她與彰化縣府協商理賠卻未獲滿意結果，質疑縣府處理態度，直言「被踢皮球」。

劉小姐表示，事發至今已超過3個月，手部傷勢仍需每週復健，傷口長達6、7公分，伴隨肌肉筋膜緊繃，連騎車、睡覺都疼痛難耐，嚴重影響生活與工作。她指出，後續理賠協調後，今年1月才被告知，理賠金額僅為醫療費用的3成，其餘如工作損失與精神慰問金皆不予理賠，並被建議「自行申請國賠」，讓她難以接受，認為縣府毫無誠意。

對此，彰化縣政府城觀處回應，劉小姐於今年1月9日曾與縣府及保險公司面談，提出總額約25萬元的理賠訴求，包括醫療費用6萬3千餘元，以及3個月工作損失與精神慰問金等。不過，公共意外責任險仍須依事故責任成數認定理賠金額，目前將持續協助與保險公司溝通醫療費用的理賠部分。

城觀處也指出，劉小姐主張的工作損失與精神慰問金，因未能提供薪資收入等相關證明，保險公司無法認列；目前劉小姐已正式向縣府提出國家賠償申請，縣府將在後續國賠審查程序中提供必要協助與說明。

此外，劉小姐事後返回現場，發現溜滑梯正在施工、加長緩衝區，質疑若設施本身安全，為何仍需事後改善。對此城觀處強調，依中華民國國家標準公共兒童遊戲場設備規範，滑梯滑出段長度須達28公分以上，原工程完成時已達135公分，符合規定；近期再加長至245公分，屬於提升安全性的優化措施，盼讓民眾遊憩時更安心。