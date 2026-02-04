盧秀燕上山和平專案 和平地區發展座談會助解決問題

台中市長盧秀燕今天到和平進行和平專案地方考察，在谷關辦和平地區發展座談會時，地方人士和民代提出多項建設、福利和教育等問題，包括雪山坑部落周邊景點管制與環境維護問題，相關局長首長逐一回應，提出解決方法。

和平區長吳萬福表示，希望中市府補足和平區公所因114年學後依法大班配置教師產生不足人事258萬元，避免和平區立幼兒園面臨裁併班困境；盧秀燕已指示台中市教育局長蔣偉民處理。

今天的座談會，由盧秀燕主持，立法院副院長江啟臣與在地市議員到場，和平地區地方人士與觀光產業業者參加。

會中提案地方建設，道路與水溝蓋問題，和平區代表徐裕提案，重建谷關龍谷瀑布觀景步道，以增加台八線特色景點，帶動地方經濟產業發展。

台中市觀旅局長陳美秀表示，龍谷瀑布步道在九二一大地震後受損，現況坡道大，重建有挑戰性和困難，已函請參山國家風景區管理處，未來如果國家風景區要整理步道時納入規劃。參山處副處長廖錫標表示，台中市府曾提出步道修復可行性評估報告，業者自行條復，但因列入保護區與地質安全等問題，需由台中市都發局、農業局與經發局等局處審查，將配合市府審查評估。

立法院副院長江啟臣表示，和平區面積最大，人口不多，貢獻很多，水與電和農產品都來自此處，是寶地，他提出公私部門合作方式供和平區公所參考，包括閒置空間解決托育問題；他說台八線重建問題，行政院已通過提案，前年十一月啟動綜合規劃和影響評估，預計明年完成環評相關工作，預計二0三七年完工。

台中市議員古秀英表示，幼托整合回歸教育，可解決很多問題；她說目前施工中的東豐快速道路通車後，希望河堤共構道路連到谷關；市議員朱元宏表示，和平地區建設預算需獲得中央和地方支持，公私部門可以合作模式投入地方。