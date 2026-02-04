滿樹棉花糖的粉紅浪漫 彰化最美紅花風鈴木再黏人眼球

各地紅花風鈴木近來陸續盛開，也各有風情，但論知名度，彰化市南校街南郭國小側門的紅花風鈴木難出其右，如棉花糖爆開的粉紅花朵，甚至吸引外縣市民眾包遊覽車前來，這棵神奇紅花風鈴木近日爆開，在暖暖冬陽搖曳生姿，彷彿向民眾招手。

紅花風鈴木又稱洋紅風鈴木，是來自南美的熱帶界樹種，粉紅花開滿樹，美不勝收，台灣近年來種得十分普及，但只有極少數會像「棉花糖」般爆開，南郭國小周邊也有不少，但位在側門這棵20多年歷史的紅花風鈴木，卻開十分誇張，也最富盛名，很多外縣市民眾都慕名前來朝聖，甚至包遊覽車前來賞花，一棵紅花風鈴木帶來熱潮，很難想像。

這棵神奇洋紅風鈴木多在春節前後盛開，或是在開學前迎接學生開學，但今年開得比較早，由於這幾天天氣放晴，逐漸綻放開來，如同粉紅棉花糖，再來黏著大家的眼球，民眾奔相走告，跟著心花怒放；天氣預報再幾天寒流來襲，很多民眾趁著今天還有暖暖冬陽，前往賞花。