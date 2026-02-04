台鐵集集線今年元月復駛，當地年度重頭戲「集集燈會」二月十五日登場，鎮公所首度導入「氣膜藝術」結合光影設計，在火車站前打造七公尺高的金馬主燈，另推石虎兄妹氣膜花燈；武昌宮前廣場以懷舊復古風為主題，前晚試燈亮相，璀璨吸睛。

集集鎮公所表示，今年燈會首度引進現代氣膜燈技術，突破傳統以骨架、繃布為主的製作方式，使花燈造型更圓潤立體、視覺效果更具層次。主燈區設在集集火車站前，金馬主燈昂首奔馳，象徵「馬到成功」，也呼應集集線復駛後，帶動地方發展的嶄新氣象。

火車站周邊同步規畫以在地保育類動物為主題的「石虎兄妹」氣膜花燈，圓滾造型搭配靈動大眼，不論坐在站前或趴在火車上的可愛姿態，讓遊客直呼療癒，成為熱門拍照打卡點，也藉此傳達野生動物保育的重要性。

副燈區則設於武昌宮前廣場，重現一九八○年代台灣日常生活風景，包括理髮廳旋轉燈、柑仔店零食罐、教室木桌椅及銀鋒冰果室招牌等，並設置童玩互動區，喚起民眾童年記憶，營造濃厚懷舊氛圍。

公所指出，集集燈會自二月十五日展出至三月三日止，開幕晚會將送出總價值十五萬元、共百項家電好禮；農曆初一至初五（二月十七日至二十一日）期間，天天發送燈籠，並提供免費接駁服務，邀請民眾走訪集集賞燈、拿好康，歡喜迎新年。