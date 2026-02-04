台中警開發詐騙模擬器 「體驗」套路

台中市第三警分局警務員吳岷儒為提升民眾防詐意識，利用下班花廿小時，透過免費網頁程式，獨力開發一套互動式「詐騙模擬器」，將常見詐騙集團的話術、流程與誘導手法，轉化為可操作的體驗式學習工具。去年底完成後，已在四場宣導活動中實際運用，獲得肯定。

吳岷儒表示，自己非資訊相關科系出身，而是二○一五年任職市刑大科偵隊後，才逐步接觸數位鑑識、電腦資訊與虛擬貨幣等領域。近年詐騙手法快速翻新，加上人工智慧發展迅速，過去傳統宣導多以警方單向說明為主，常有民眾反映「只有聽警察在講」，卻難以真正理解詐騙的實際流程。

他指出，雖然一六五反詐騙專線累積大量案例，但主動查閱的民眾有限，因此改以互動、類遊戲的方式設計模擬器，使用者在操作過程中，體驗詐騙話術如何一步步引導受害者落入陷阱，進而提高學習意願與辨識能力。

第三警分局說明，詐騙模擬器從網站版面、劇本架構到互動頁面，由吳岷儒獨力發想與設計，內容除常見的愛情詐騙外，也納入演唱會門票詐騙、網路購物詐騙等近期高發手法。系統強調沉浸式互動，讓民眾不再只是被動聽案例，而是透過實際操作，掌握關鍵辨識時機與正確應對方式。

警方指出，該模擬器未來將持續走入校園、社團及在地市集使用，不少體驗民眾直呼「對話太真實了」。分局長謝有筆表示，詐騙集團常以高度擬真的對話包裝誘騙民眾，透過模擬器預先熟悉關鍵節點，有助培養即時停手與查證的能力。

謝有筆提醒，遇到詐騙撥打一六五反詐騙專線或一一○查證。

「詐騙模擬器」網址：https://anti-fraud-simulator.web.app/?source=news