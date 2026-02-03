山區氣候轉濕冷 中市農業局提醒梨農及早防治梨赤星病

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市農業局持續監測東勢區慶東里監測點龍柏枝條病害情形。圖／台中市農業局提供
台中市農業局最近在山城地區監測發現，部分龍柏上有明顯梨赤星病徵，目前梨樹大部分完成嫁接工作，正值幼嫩組織萌發時期；近日將有低溫且高濕降雨，大幅增加梨樹受赤星病菌感染風險。農業局提醒梨農及早防範赤星病菌感染，可提前於梨園迎風面處架設破風網，避免赤星病菌藉由風雨散播至梨園感染梨樹，適時保護嫁接後的梨樹花瓣、幼葉及幼果。

農業局指出，梨赤星病易受到龍柏寄主植物的交互感染，病原菌於遇到適合的溫度(約15-20℃)與降雨的環境，將隨風雨飄散至梨樹幼嫩組織上，造成感染與危害。農業局籲請農友隨時掌握氣候變化，低溫及連續降雨是梨赤星病發生的重要條件，及早掌握防治時機有助於降低危害，相關防治措施請上農業部台中區農業改良場網站查詢。

台中市農業局持續監測新社區中和里監測點龍柏枝條病害情形。圖／台中市農業局提供
低溫 農業部 台中市

