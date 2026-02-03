彰化芳苑繪本「魔法農園」畫者平均年齡70歲 畫出滿滿童趣

彰化縣芳苑鄉出版的第一本繪本，由仁愛社區繪畫班20名長者共同創作，筆觸與構圖充滿童趣，除了送給鄉內國中小學，也寄送全縣公立圖書館，鄉內已有小學見賢思齊，策畫出版繪畫；負責繪畫的長者很有成就感，上課興趣更濃厚。

芳苑鄉公所最近兩年陸續出版在地故事書籍，繪本是第三本卻是第一本可親子共讀的圖書，鄉公所命名為「芳苑鄉魔法農園─小英雄的鮮味探險」，選定芳苑鄉的花生、紅蘿蔔、蘆筍、人蔘山藥、珍珠蚵和文蛤當故事主角，透過它們自述身世、來到台灣落腳芳苑、有益人類身體的營養價值，僅44頁道盡芳苑農特產特色。

仁愛社區繪畫班每周上課一次，長者新手入門，畫齡3年以上，即使新冠疫情期間，有的長者堅持戴口罩來學畫。仁愛社區理事長陳煥明去年接到鄉公所委託任務，請繪畫班指導老師張育銘引導長者作畫，歷經8個月畫圖，全班推選最佳作品集結成繪本。

張育銘說，鄉長林保玲希望藉由繪本呈現芳苑鄉特產從播種（飼養）、生長到採收及料理的完整歷程，社區即邀請小朋友和繪畫班長者討論，透過兒童視角設定為冒險故事，並畫出小朋友喜愛且能理解的圖畫，本來故事文字附有注音符號，鄉長要求只有文字，「孩子看到不懂、不會讀的生字去問家長。」才能落實親子共讀。

仁愛社區繪畫班副班長吳秀美表示，上繪畫課塗塗畫畫放鬆心情，邊畫邊聊天能結交朋友，就算專心作畫也時間過得快得很快，她和班員都很喜歡來畫畫，為鄉公所畫繪本純屬意外收穫，感謝鄉長、社區理事長給表現機會，繪本將成她們值得驕傲的成就及難忘回憶。

林保玲曾在圖書館任職，相當重視文化建設，她說，繪本呈現芳苑獨特的農漁文化，更結合食農教育與在地文化教育，以趣味故事與插畫引導孩子閱讀、探索、思考，寓教於樂，具深遠的文化與教育價值。