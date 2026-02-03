快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產「1家電」 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

南投集集燈會試燈搶先看 7米高金馬主燈氣派領軍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投集集燈會將在2月15日登場，當地公所首度運用「氣膜藝術」搭配光影，打造7米高的金馬主燈。圖／集集鎮公所提供
南投集集燈會將在2月15日登場，當地公所首度運用「氣膜藝術」搭配光影，打造7米高的金馬主燈。圖／集集鎮公所提供

台鐵集集線於今年元月復駛，重啟在地觀光經濟，當地每年舉辦集集燈會，今年將在2月15日登場。公所首度運用「氣膜藝術」搭配光影，打造7米高的金馬主燈，還有石虎兄妹氣膜花燈，武昌宮前則走懷舊復古風，昨晚試燈，璀璨吸睛。

集集鎮公所指出，今年集集燈會首度導入現代氣膜燈技術，突破傳統燈會以骨架與繃布為主的製作方式，讓花燈呈現更圓潤、立體的視覺效果，主燈區設於集集火車站前，打造7米高昂首奔馳的金馬主燈，象徵「馬到成功」的吉祥寓意。

火車站周邊同步推出以在地保育類動物石虎為主題的「石虎兄妹」氣膜花燈，圓滾滾的身形搭配靈動大眼，不論是坐在站前或趴在火車上的可愛模樣，都讓遊客直呼療癒，成為拍照打卡熱點，也藉此傳達野生動物保育的重要性。

此外，副燈區設於當地武昌宮，復刻1980年代台灣日常生活場景，理髮廳的旋轉燈、柑仔店的零食罐、教室木桌椅與銀鋒冰果室招牌等，每一個角落都是回憶殺，氛圍瞬間回到過去，並設置童玩互動區，喚起民眾童年回憶。

公所表示，集集燈會將於15日登場，一路到3月3日，昨晚試燈，為活動暖身；而開幕晚會送出總價值15萬元的百項家電好禮，農曆初一至初五（17至21日）期間，天天發送燈籠並提供免費接駁服務，歡迎到集集賞燈拿好康，歡喜過新年。

南投集集燈會於2月15日登場，公所首度運用氣膜技術搭配光影，除了金馬主燈，還有可愛的石虎兄妹花燈。圖／集集鎮公所提供
南投集集燈會於2月15日登場，公所首度運用氣膜技術搭配光影，除了金馬主燈，還有可愛的石虎兄妹花燈。圖／集集鎮公所提供
南投集集燈會於2月15日登場，公所首度運用氣膜技術搭配光影，除了金馬主燈，還有可愛的石虎兄妹花燈。圖／集集鎮公所提供
南投集集燈會於2月15日登場，公所首度運用氣膜技術搭配光影，除了金馬主燈，還有可愛的石虎兄妹花燈。圖／集集鎮公所提供
南投集集燈會於2月15日登場，公所首度運用氣膜技術搭配光影，除了金馬主燈，還有可愛的石虎兄妹花燈。圖／集集鎮公所提供
南投集集燈會於2月15日登場，公所首度運用氣膜技術搭配光影，除了金馬主燈，還有可愛的石虎兄妹花燈。圖／集集鎮公所提供

台鐵集集線於今年元月復駛，重啟在地觀光經濟，今年的集集燈會將在2月15日登場，民眾可搭火車來遊賞。圖／集集鎮公所提供
台鐵集集線於今年元月復駛，重啟在地觀光經濟，今年的集集燈會將在2月15日登場，民眾可搭火車來遊賞。圖／集集鎮公所提供

集集 火車站 燈會

延伸閱讀

全國燈會設計大師親自操刀 今年永和燈會分外精緻迷人

中台灣燈會2月15日登場 22條公車路線2條假日免費接駁車疏運

迎馬年！桃園燈會25日登場 18米巨型主燈搶先曝光

台灣燈會鄒族傳說燈區亮相 6公尺高戰祭神樹主燈吸睛

相關新聞

南投集集燈會試燈搶先看 7米高金馬主燈氣派領軍

台鐵集集線於今年元月復駛，重啟在地觀光經濟，當地每年舉辦集集燈會，今年將在2月15日登場。公所首度運用「氣膜藝術」搭配光...

學「物調券」成功經驗 台中一中商圈春節推 「一中購購券」 花50給1百

春節將屆，台中市一中商圈2月13日至3月1日將一連17天的舉辦「2026馬遊一中‧歡樂市集」活動，同時學習市府「物調券」...

名間焚化爐選址爭議延燒…農業部長強硬表態 許淑華6字回應

南投縣政府規畫在名間鄉興建焚化爐，日前第二階段環境影響評估範疇界定會議，有反對民眾下跪要求停止會議。農業部長陳駿季今表示...

多肉迷別錯過！「花在彰化」20周年首開溫室迎春

彰化農曆春節限定活動「花在彰化」賞花活動今年邁入第20年，今年以「花城時旅」為主題，從大年初一至正月十三在溪州公園登場；...

彰化員林新增公有平面停車位 鄰近火車站停車費又便宜

彰化縣員林市中心每到春節，停車位一位難求，市公所拆除立體停車塔，趕在過年前完成平面停車場設置工程，已畫設31格，本月9日...

台中新社健行賞櫻花2/7登場 還可聽歌、抽iPhone 17

各地山櫻花陸續盛開，台中市新社區公所將於2月7日上午9時至中午12時，舉辦「春季樂章 、新社漫行日」新社區賞櫻健行音樂會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。