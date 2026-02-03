南投集集燈會試燈搶先看 7米高金馬主燈氣派領軍

台鐵集集線於今年元月復駛，重啟在地觀光經濟，當地每年舉辦集集燈會，今年將在2月15日登場。公所首度運用「氣膜藝術」搭配光影，打造7米高的金馬主燈，還有石虎兄妹氣膜花燈，武昌宮前則走懷舊復古風，昨晚試燈，璀璨吸睛。

集集鎮公所指出，今年集集燈會首度導入現代氣膜燈技術，突破傳統燈會以骨架與繃布為主的製作方式，讓花燈呈現更圓潤、立體的視覺效果，主燈區設於集集火車站前，打造7米高昂首奔馳的金馬主燈，象徵「馬到成功」的吉祥寓意。

火車站周邊同步推出以在地保育類動物石虎為主題的「石虎兄妹」氣膜花燈，圓滾滾的身形搭配靈動大眼，不論是坐在站前或趴在火車上的可愛模樣，都讓遊客直呼療癒，成為拍照打卡熱點，也藉此傳達野生動物保育的重要性。

此外，副燈區設於當地武昌宮，復刻1980年代台灣日常生活場景，理髮廳的旋轉燈、柑仔店的零食罐、教室木桌椅與銀鋒冰果室招牌等，每一個角落都是回憶殺，氛圍瞬間回到過去，並設置童玩互動區，喚起民眾童年回憶。

公所表示，集集燈會將於15日登場，一路到3月3日，昨晚試燈，為活動暖身；而開幕晚會送出總價值15萬元的百項家電好禮，農曆初一至初五（17至21日）期間，天天發送燈籠並提供免費接駁服務，歡迎到集集賞燈拿好康，歡喜過新年。 南投集集燈會於2月15日登場，公所首度運用氣膜技術搭配光影，除了金馬主燈，還有可愛的石虎兄妹花燈。圖／集集鎮公所提供