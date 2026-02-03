學「物調券」成功經驗 台中一中商圈春節推 「一中購購券」 花50給1百

春節將屆，台中市一中商圈2月13日至3月1日將一連17天的舉辦「2026馬遊一中‧歡樂市集」活動，同時學習市府「物調券」的精神，民眾只要50元就可以兌換「一中購購券」紅包，除了有可抵100元消費的「一中購購券」，還可獲得抽中東京、首爾、曼谷和香港來回機票等大獎機會。

經濟發展局副局長林敏棋今和一中街（含育才南街）商店管理委員會主任委員陳信志一同穿上機師服裝和打扮成空姐的模特兒為活動代言。林敏棋說，很高興看到商圈也學習物調券的方式，讓消費者可以把錢放大，且只要多多消費，中獎的機會就會大增。

陳信志說，一中商圈連續兩年榮獲台中市商圈評比第一名，更是台中數位執行率最佳的示範商圈。這次的春節特別增加1百個攤商，讓民眾可以在過年期 好逛、好玩、好買。

活動選在14日情人節當天開幕，特別邀請「2025一中舞極限街舞大賽」亞軍隊伍－水煮蛋及知名樂團-怕胖團PAPUN BAND 演出，並同步推出「天馬行空．豪禮開封」滿額登入抽獎活動。