名間焚化爐選址爭議延燒…農業部長強硬表態 許淑華6字回應

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
今天是臘月十六，也是土地公的尾牙日，南投縣長許淑華今下午會同縣府內主管及同仁進行尾牙祭拜。記者賴香珊／攝影
南投縣政府規畫在名間鄉興建焚化爐，日前第二階段環境影響評估範疇界定會議，有反對民眾下跪要求停止會議。農業部陳駿季今表示，絕不讓優良農地被輕易變更；南投縣長許淑華回應，一切依法辦理，環保局則表示，將爭取農業部同意。

針對南投規劃興建焚化爐，有民眾在環評會議下跪，陳駿季今受訪，他說，名間焚化爐選址面積大約7.5公頃，而且場址都位於特定農業區內，更重要的是屬於產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區等。

他強調，名間更是國內最大的茶葉產區，假如要蓋焚化爐，南投縣府就須向農業部申請農地變更，而變更農地就必須合理，以及不可替代性等。未來農業部若收到南投縣府的變更申請，承諾會做最嚴格的把關，絕對不讓優良農地被輕易變更。

由於今天是臘月十六，也是土地公的尾牙日，南投縣長許淑華今下午會同縣府內主管及同仁進行尾牙祭拜。面對焚化爐爭議及農業部長今天強硬表態「絕不讓優良農地被輕易變更」，她僅表示「一切依法辦理」，並交辦環保局回應。

南投縣環保局表示，「南投縣垃圾處理及再生能源中心」預定場址面積約為7.5 公頃。相較於南投縣國土計畫中畫設的宜維護農地總量約6.03萬公頃，該計畫用地僅占全縣優良農地面積約 0.012%。

另縣府也已委託台灣大學植病系教授孫岩章，透過專題試驗（熏氣）評估該中心營運期對廠區周圍作物影響，結果顯示作物外觀及品質無顯著影響。

環保局也表示，目前該中心場址土地正由該府辦理興辦事業計畫審查作業，將於完成審查提報農業部時，向農業部說明需要變更特地農業區土地的原因和理由，爭取農業部同意。

今天是臘月十六，也是土地公的尾牙日，南投縣長許淑華今下午會同縣府內主管及同仁進行尾牙祭拜。記者賴香珊／攝影
