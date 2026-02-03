多肉迷別錯過！「花在彰化」20周年首開溫室迎春

彰化農曆春節限定活動「花在彰化」賞花活動今年邁入第20年，今年以「花城時旅」為主題，從大年初一至正月十三在溪州公園登場；整合主題花展、生活花藝、多元展演等，也首度開放「多肉溫室」， 集結各類仙人掌與多肉植物，活動也推出20周年互動體驗，民眾可上傳精彩回憶，即時呈現電視牆、列印紀念照。

彰化縣長王惠美今宣布今年「花在彰化」以「花城時旅」為主題，她說，今年三大亮點包括繽紛的花卉饗宴，融合生活花藝、永續概念與沉浸式體驗；還有精彩的9大假日主題活動，有親子同樂到毛孩樂園、國際團隊演出及特色市集，推出「滿額送」及「兩倍券」促銷；另有互動體驗，上傳精彩回憶，即時呈現電視牆、列印紀念照，還可抽 iPhone 17 與農特產好禮。

王惠美也說，20年來「花在彰化」從一場地方賞花活動走到今天，已經成為全台走春第一品牌，也是許多家庭每年新春的幸福記憶。今年將彰化豐富的園藝產業提升至生活美學層次，這次主展館分為五大主題區，從「花啟時分」跨越到「花漾未來式」；首度開放「多肉溫室」， 集結各類仙人掌與多肉植物，營造出極具生命力的異域森林；「植空間」與「園藝療育區」，則提供食農教育、園藝手作課程，針對現代人設計「綠意伸展體驗」。