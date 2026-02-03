彰化員林新增公有平面停車位 鄰近火車站停車費又便宜
彰化縣員林市中心每到春節，停車位一位難求，市公所拆除立體停車塔，趕在過年前完成平面停車場設置工程，已畫設31格，本月9日起正式營運，採人工開單收費，停車費每小時20元。
員林市原立體停車塔距員林火車站不到200公尺，位在蛋黃區，周邊已有多個公民營路外停車場及公有收費停車格，平面停車場常停滿，連員林火車站南側停車場連非假日都須停到二樓戶外區，可見員林市中心停車位需求量大，市公所拆除立體停車塔改設平面停車場，滿足民眾偏好平面停車。
市公所今表示，原立體停車塔地目為第三種商業用地，面積約408坪，前市長游振雄和市公所團隊當初評估立體停車塔老舊、使用率不高，拆除後可配合員林市發展另作規畫，現今拆除完畢，未來規畫還沒出爐，就先畫設平面停車位供民眾付費停車。
員林市蛋黃區停車費每小時20元到40元，部分路段採時段累進費率，原立體停車場暫無長久設置計畫，因此採人工巡迴開單收費，每小時20元，沒累進費率；此外，員林市公所預計今年四月將發包民權街北段拓寛工程、鐵路警察局員林派出所的拆除工程。
根據員林市公所資料顯示，員林市立體停車塔1997年興建，2001年完工，地面19層的四座機械車塔提供280個車位，2003年營運，2007年委外經營，拆除前因設施老化、安全顧慮、使用效益降低等問題而停用3年。
