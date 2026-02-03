台中新社健行賞櫻花2/7登場 還可聽歌、抽iPhone 17

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市新社區公所將於2月7日舉辦「春季樂章 新社漫行日」，新社區賞櫻健行音樂會。圖／新社區公所提供
各地山櫻花陸續盛開，台中市新社區公所將於2月7日上午9時至中午12時，舉辦「春季樂章 、新社漫行日」新社區賞櫻健行音樂會。活動將串聯粉紅櫻花步道、健行、親子互動表演、歌手與摸彩好禮，獎品有 iPhone 17、iPad、電動滑板車等。

新社區公所表示，這次健行活動路線由新社區公所廣場的氣球拱門熱鬧出發，沿途行經陸軍航空602旅、新社清潔隊、復盛環保公園。該路段為新社著名的「櫻木花道」，沿途種植的山櫻花在春天齊放；另外新社中學、農業部種苗場前的中129沿線、大南坡、慶西里山坡、興社街一段私人櫻花園，還有沐心泉、桃李河畔、櫻花鳥森林、薰衣草森林，都是賞櫻景點。

活動規劃「創意裝扮比賽」，開放40個參賽名額，將選出最佳人氣獎3名，得主可獲得500至2000元不等的家樂福禮券。

台中市新社區公所將於2月7日舉辦「春季樂章 新社漫行日」，新社區賞櫻健行音樂會。圖／新社區公所提供
