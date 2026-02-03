中台灣燈會小年夜登場 首次引進國際IP「姆明」助行銷

台中市政府舉辦的中台灣燈會今年將在2月15日小年夜登場，與前幾年傳統生肖主題不同，今年首次引進芬蘭著名IP「姆明」（台灣舊稱嚕嚕米），1月率先亮相至今已造成轟動，結合城市行銷，也跨界合作，連鎖咖啡品牌85度C推出限量主題杯，將在中部51家門市宣傳。

台中市長盧秀燕表示，姆明是來自芬蘭的國際知名IP，誕生80年風靡不止；芬蘭多次被評選為全球最幸福國家，台中市也多次被選為台灣最幸福城市，幸福城市要和幸福IP結合。她觀察到，許多青年朋友已經在台中找姆明拍照打卡，並標記「遇見幸福」，歡迎大家來蒐集幸福。

觀光旅遊局長陳美秀指出，燈會每年主題隨著環境和行銷方式不同，過去幾年採取傳統生肖，今年恰逢姆明80周年，引進國外IP行銷；目前觀察，行銷效果非常正面，市府在市民廣場、火車站、高鐵站、陽明市政大樓等地布置姆明氣偶，已造成全國轟動，甚至國外都有人討論。

陳美秀表示，這次燈會也透過文化局協助，推出「姆明蒐藏地圖」，民眾可以追尋姆明的線索探索台中，推廣城市行銷；市府也和85度C與統一超商合作，85度C除了在中部地區推出聯名飲料杯，還會在全台366門市數位宣傳，統一超商也會在全台7300家門市推出IP提燈與數位宣傳。

今年中台灣燈會從小年夜開始，盧秀燕說，過去中台灣燈會全名是「中台灣元宵燈會」，在元宵節期間舉辦，許多外縣市民眾反映年假已經收假，希望提早到過年期間舉辦，今年市府就首次嘗試在春節期間辦燈會，僅除夕夜不開燈，讓市府同仁回家吃年夜飯。

陳美秀表示，今年主燈區和往年不同，姆明生活在名為「姆明谷」的山谷中，主燈區會套用山谷的概念，打造360度環繞感，推出全台唯一機械走動的主燈；今年共有7大展區，包含觀旅局、建設局、教育局、民政局、農業局等5局處策展，2月15日開幕與3月3日閉幕都有晚會。

今年同樣備受矚目的「姆明提燈」已提早發放，1月31日送出第一波1000盞，2月7日將在中央公園再送出1000盞；除了姆明提燈，今年也會送出姆明吊飾，民眾找姆明合照，上傳到社群網站打卡就能參與抽獎，燈會期間每日下午4時開放排隊抽獎、4時半開抽，限量100名。