中市洲際棒球場辦演唱會噪音擾民？ 盧秀燕：技術上可以克服

演唱團體「頑童 MJ116」日前在台中市洲際棒球場辦演唱會時遭附近住戶批評噪音擾人。台中市長盧秀燕昨受訪說，相信技術問題可以解決，加上「台中也需要」可讓兩者兼具，不要因噎廢食。

頑童日前在台中開演唱會，現場擠滿2.5萬名觀眾，頗受歡迎，後來卻有人在網路上批評「擾民」、「超吵」、「重低音都飄到、逢甲了」頑童也針對彩排音量的爭議，向周遭住戶鄭重致歉，團員瘦子說「音樂重複測試，也花了較多時間彩排」。

市長盧秀燕昨天在「台中有鈣讚計畫」宣傳活動後受訪表示，基本上我們會平衡，在技術上是可以控制的，因為絕大多數的民眾還是非常支持演唱會的活動，台中也需要。今年以來包括五月天、頑童都很成功，當然少部分的民眾可能有不同的意見，她認為可以透過演唱團體包括他們的聲量或時間的控管來解決技術上的問題，讓兩者兼具，也不要因噎廢食。