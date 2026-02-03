白沙屯媽北港進香 4月12日出發

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，昨下午向媽祖婆擲筊請示，擇定農曆二月廿六日子時（國曆四月十二日）登轎出發，往返八天七夜，國曆三月十一日受理香燈腳報名。今年首度新增「爐主媽」與白沙屯媽、後龍山邊媽同行，「粉紅超跑」再掀話題。

苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖每年往北港進香，日期、路程不定，「粉紅超跑」魅力獨特，是國內年度重要宗教盛事之一，去年首度進入南投縣境內，創下紀錄。廟方昨下午依往例在農曆十二月十五日向媽祖婆擲筊，請示今年往雲林北港進香的重要時辰。

經請示擇定放頭旗農曆二月廿三日子時（國曆四月九日廿三時廿分）、登轎及出發農曆二月廿六日子時（國曆四月十二日廿三時五十五分）、到北港為農曆二月廿九日（國曆四月十六日）、進火為農曆三月初一子時（國曆四月十七日凌晨零時十分）、回宮為農曆三月初四申時（國曆四月廿日十六時十分），出發到回宮八天七夜，去程回程天數平均，今年不用「急行軍」。

拱天宮管委會主委洪文華昨也宣布，今年白沙屯媽往北港徒步進香將出現一、二百年來的重大變革，往年進香神轎都由拱天宮軟身神像大媽、後龍山邊媽同轎南下，今年將增加「爐主媽」同行，經廟方請示白沙屯媽，也獲得允准，讓值年爐主、副爐主都深感榮幸。

去年白沙屯媽徒步進香報名香客近卅三萬人，比二○二四年的十七萬人多出近一倍，創下驚人紀錄。拱天宮管委會總幹事陳春發說，拱天宮去年製作廿三萬件進香服供不應求，今年廟方一口氣訂製卅萬件，並恢復早年長袖進香服。