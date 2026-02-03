彰化濕地畫設 卡16年挨轟

彰化縣自福興至大城海岸綿延約一點二萬公頃濕地，二○○九年獲內政部評選為我國「國際級濕地」第一名，卻至今未具法定身分。環保團體昨逢「國際濕地日」赴彰化縣政府請願，憂心濕地淪為風、光電業者覬覦的「肥肉」，要求縣府支持並向中央爭取畫設為國際級重要濕地，縣府當場表態支持。

彰化縣環保聯盟、台灣媽祖魚保育聯盟等團體約廿人，帶白海豚、海牛載客等影像到場陳情。環盟總幹事施月英指出，濕地保育法實施已滿十年，彰化海岸十六年前就被評為國際級濕地，卻因國光石化開發案延宕至今。國光石化撤案已十五年，濕地仍無法定保障，反而面臨光電進駐威脅，恐成「屍地」。

環盟前理事長蔡嘉陽表示，除少數支持開發者反對公告外，中央以地方沒有共識遲未拍板；但多年來地方民意已轉向，理解濕地保育有助農漁業與觀光發展，今年若再不公告，將是濕地保育史上的恥辱。

高二女生李沛宸說，彰化海岸濕地不只為人類提供資源，更是很多、無數小生命的家，相信政府也能意識到這塊土地的重要性，採取保護行動。

扣除彰濱工業區等人為開發破壞，彰化縣僅存芳苑、大城兩鄉的濕地較完整。芳苑鄉力主登錄為國家濕地，大城鄉面對光電入侵的威脅，態度轉變為願意發展濕地觀光，但仍不願被指定國家濕地，兩鄉意見分歧，也是國家濕地畫設難以定案的重要因素。

返鄉漁民、芳苑海牛學校副校長林昱志說，「牛車採蚵」為全球獨有文化，已逾六百萬人次體驗，盼中央成立國家濕地管理中心，以完整配套促地方產業升級。芳苑鄉長林保玲強調，許多居民靠濕地維生，支持保護並提升其價值。

大城鄉歷經國光石化落空，發展受挫。鄉長陳玉照指出，鄉民對大型開發心存期待卻屢受阻，如今傾向保留濕地原貌，未來再尋更好出路。部分鄉民直言，光電設施綁約至少廿年，將導致土地硬化，「寧可荒涼，也不要光電」。

彰化縣農業處長郭至善表示，縣府支持畫設國際級重要濕地，已召開座談凝聚共識，將協助送件至內政部國家公園署，並與地方、環團共同爭取成立專責濕地管理機制。