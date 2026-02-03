聽新聞
冷眼集／濕地保護 國家級空頭支票

聯合報／ 本報記者簡慧珍

環團十五年前聯手擋下國光石化開發案，成功保住彰化芳苑、大城一萬兩千公頃的原始灘地，當時國際保育專家現勘一致公認具國家級濕地的條件，然而，國光石化撤案，保護濕地卻陷入了長達十幾年的行政泥淖。環團均認為遭技術性拖延，有無真心保護濕地，不該只是一張國家級的空頭支票。

濕地保育法十年前施行至今，彰化縣野鳥學會早就提報計畫，但十幾年來，保育濕地的進度始終停留在「補件」「公文流浪」之間。一則是因權責分支多，土地所有權分屬國產署、經濟部第四河川分署、林務署、彰化縣政府，各彈各的調；二是軟釘子策略，補完濕地的地理、生態、人文、產業等分析報告仍無法過關，彰鳥學會詢問「到底怎麼補才能過？」中央答稱「沒關係，盡量做就好」，著實令人無言。

為何政府公告國家級濕地遲無進展？彰化環盟總幹事施月英直指，拖延原因疑與光電產業有關，並表示曾聽到官員聲稱彰化海岸均被綠能業者「綁走」，潮間帶將設置太陽能光電發電設施。這以綠能之名、毀生態之實，政府應給地方一個交代！

反國光石化的在野黨如今已執政十年，彰化濕地的位階未見提升，連登錄國家級濕地都遙不可及，遑論要成為國際級濕地。保護濕地淪為地方一頭熱。中央政府口口聲聲愛台灣，若真心守護台灣生態，就不應技術性無限期延宕保育計畫，而是拒絕光電利益侵吞濕地，證明愛台灣不是選舉口號。

濕地 彰化

